Studio Moondowner setzt neue Maßstäbe für VR-Minigames

Premiere für Paper Play VR in Prag am 13. und 14. Dezember an

(München, 13. Dezember 2024). Von wegen Ruhe im Karton. Demnächst rappelt es beim Studio Moondowner ordentlich in der Kiste. Nach ihrem erfolgreichen Erstling „Afterthought“ laden die Münchner Entwickler nun alle VR-Enthusiasten auf den weltgrößten virtuellen Papier-Spielplatz ein. Paper Play VR heißt das ambitionierte Projekt, das nach Fertigstellung bis zu 12 kreative VR-Minigames umfassen soll. Der Clou: Für den Artstyle von Paper Play wird die gesamte Welt auf Kartons reduziert. Alle Objekte im Spiel sehen aus, als wären sie aus Pappe designed worden, und die Umgebungen wirken wie Kulissen im Theater. So führt eine unechte und gebastelte Welt bewusst zu einem interaktiven und kreativen Umgang mit den Minispielen.

Seine Premiere feiert der Prototyp mit drei Minigames am 13. und 14. Dezember 2024 im Indie-Bereich auf der Game Developer Session (GDS) in Prag. Hier präsentieren sich 2.000 Entwickler und über 70 Indie-Studios. Der Release des kompletten Games ist für 2025 geplant.

„In einer komplett aus Kartons entworfenen Welt wollen wir die SpielerInnen dazu motivieren, auf spielerische Weise ihre Kreativität auszuleben. Paper Play VR interpretiert klassische VR-Interaktionen wie z.B. Wurfmechaniken oder Schwertkampf neu, führt aber vor allem völlig neuartige Interaktionen ein. In manchen Spielen muss man den eigenen Mund verwenden, wie beispielsweise beim Feuerspucken oder Eiscreme-Schlecken mit einer virtuellen Zunge. Beim Besenfliegen reizen wir die Grenzen der Motion-Sickness voll aus und mit nie gesehenen optischen Täuschungen sorgen wir dafür, dass den SpielerInnen wortwörtlich die Augen aus dem Kopf fallen“, erklärt Moondowner-CEO Leo Traub.

Als Zielgruppen haben die Entwickler sowohl Einsteiger im Blick als auch versierte VR-Fans, die in der VR nach neuartigen Erfahrungen suchen. Die Demo ist aktuell verfügbar auf allen gängigen VR-Headsets wie SteamVR und Meta Quest und in Zukunft auch auf Play Station VR. Für Party-Spaß mit Freunden sorgt der integrierte Multiplayer-Modus, der sonst bei VR-Spielesammlungen eher selten vorhanden ist.

Der FilmFernsehFonds Bayern (FFF Bayern) unterstützte die Entwicklung des Prototyps mit 50.000 Euro. Für die weitere Entwicklung hat das Studio ab Januar 2025 eine Kickstarter-Kampagne aufgesetzt.

Studio Moondowner

Das Indie Developer Studio Moondowner wurde 2019 von Leo Traub in München gegründet. Traub hat in München Informatik mit Fokus auf Videospielen studiert. Seit er in der Schule Kurzfilme produziert hat, hat er Spaß daran, aufregende Geschichten mit verschlungenen Plots zu erzählen. Zu den ersten großen Erfolgen gehörte 2022 das Spiel „Afterthought" für Nintendo, das Traub gemeinsam mit Game Artist Andy Tran entwickelt hat. Traub ist außerdem Autor des Buchs „Reach the Skyline", einem „humorvollen Western mit Fantasy-Elementen".

