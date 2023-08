Stromversorgung inklusive Platz- und Notbeleuchtung für Konzertwochenende mit Revolverheld, Helge Schneider und Katie Melua

MEEVI-rent stattete Open Air auf Burg Esslingen aus

Am Wochenende vom 21. bis 23. Juli 2023 bildete die Burg Esslingen die Kulisse für Open-Air-Shows mit mehreren Top-Acts. Zum Auftakt spielte die Band Revolverheld, am Sonnabend war Helge Schneider zu Gast auf der Burg und zum Abschluss des Konzertwochenendes am Sonntag performte die Sängerin und Songwriterin Katie Melua.

Im Auftrag des Veranstalters Music Circus zeichnete MEEVI-rent auch in diesem Jahr wieder für die Stromversorgung inklusive -verteilung sowie für Platz- und Notbeleuchtung der Burgsteige mit 18 LED-Strahlern verantwortlich. Die Spezialisten aus Stuttgart lieferten die Stromversorgung für die Bühne sowie für sämtliche Gastronomiestände bei dieser dreitägigen Veranstaltung.

Zum Leistungsumfang gehörte der Aufbau, die Installation und Betreuung während des Konzertwochenendes sowie der Abbau. Für die Stromversorgung wurden zwei Aggregate mit 150 und 60 kVA sowie eine Powerlock-Verkabelung inklusive Powerlock-Verteiler eingesetzt. Sowohl die Künstler und Crews als auch der Veranstalter äußerte sich anschließend sehr zufrieden über die Leistung von MEEVI-rent.

Die MEEVI-rent GmbH hat sich auf die mobile Stromversorgung für Event, Messe und Industrie spezialisiert. Das Leistungsspektrum des Unternehmens reicht von der Planung über die Vermietung aller benötigten Komponenten zur Stromversorgung vor Ort bis zur Umsetzung und Betreuung vor Ort. Abgerundet wird das Leistungsangebot von der DGU V3 Prüfung durch MEEVI-rent, die gesetzlich für Unternehmen und öffentliche Einrichtungen vorgeschrieben ist. Für diese Leistungen beschäftigt das Unternehmen mit Sitz in Stuttgart ausschließlich Fachkräfte aus den Bereichen Veranstaltungstechnik und Elektrotechnik. Zum Kundenstamm der Experten für mobilen Strom zählen bekannte Konzertveranstalter, Eventagenturen, Kongresszentren, Messebauer, Caterer, Behörden von Bund und Ländern sowie Unternehmen.

Friedrich-List-Straße 34

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Ansprechpartner: Raimund Rötzer

raimund.roetzer@meevi-rent.de

Tel.: +49 (0) 711 184 20 196

Internet: www.meevi-rent.de