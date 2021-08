Stressfreies Reisen ohne Flugzeug: Holiday Extras vergrößert Produktportfolio

Europas größter Vermittler von Reise-Zusatzleistungen reagiert auf das durch die Pandemie geänderte Reiseverhalten der Kunden

München, 10. August 2021_ Das Reiseverhalten hat sich im Vergleich zu den Jahren vor der Corona-Pandemie stark verändert. Einer eigenen Kurzumfrage von Holiday Extras zufolge, planen deutsche Urlauber 65 Prozent weniger Flugreisen in den kommenden 12 Monaten. Reisen mit dem Auto oder dem Zug sind dagegen beliebter denn je.

Holiday Extras hat daher sein Produktportfolio angepasst und stark erweitert, um seinen Kunden weiterhin das Reisen so stressfrei wie möglich zu gestalten. Neu im Programm sind Leistungen rund um die Reise mit dem Auto oder Wohnmobil: Auf HolidayExtras.de können Kunden ab sofort ihre Reise mit einem passenden Mietwagen, einem Ferienhaus oder auch mit dem Miet-Wohnmobil planen. Sollte eine Fährüberfahrt notwendig sein, kann diese auf Holiday Extras bequem dazu gebucht werden.

“Trotz der Corona-Krise ist es uns gelungen, in nur einem Jahr vier neue Produkte anzubieten, mit denen wir unseren Kunden auch bei Reisen mit dem Auto weniger Stress und mehr Urlaub bieten können. Weitere Produkte und Aktivitäten befinden sich derzeit in der Entwicklung. Langfristig werden wir bei Holiday Extras für jede Reise nützliche Extras anbieten können, damit die aktuell stressige Reise wieder etwas ist, worauf man sich vorbehaltlos freuen darf”, sagt Christoph Ferrandino, Head of Marketing & Online Sales bei Holiday Extras.

Zu den wichtigsten Kriterien bei der Reiseplanung zählen in diesem Jahr neben kostenlosen Stornierungen Gesundheit und Sicherheit. Für eine stressfreie Urlaubsvorfreude hat Holiday Extras eine leistungsstarke Reiseversicherung an Bord geholt: Mit einem speziellen, günstigen Versicherungstarif für Reisen mit dem Auto, Wohnmobil oder Zug, sind die Kunden bestens gewappnet gegen viele Zwischenfälle vor oder während der Reise. Aber auch Flugreisen und Kreuzfahrten sind so natürlich optimal abgesichert.

Das bestätigte zuletzt die Stiftung Warentest, welche die über Holiday Extras vermittelte Reiseversicherung von Europ-Assistance zum Testsieger erklärte. Im Gegensatz zu anderen Reiserücktrittversicherungen deckt der Jahresschutz nicht nur entstandene Kosten bei Nichtantritt der Reise oder Reiseabbruch, sondern sichert auch bei vielen Ereignissen im Zusammenhang mit COVID-19 ab. Dazu gehören beispielsweise Impfunverträglichkeit oder eine Corona-Erkrankung selbst.

Weniger Stress. Mehr Urlaub: Die Holiday Extras-Gruppe ist der Marktführer für die Vermittlung von Reise-Extras in Europa. Holiday Extras bietet europaweit Services an, die Urlaub ein Stück entspannter werden lassen. Das Angebot reicht von günstigen Parkplätzen in Flughafennähe, Hotelübernachtungen an Flughäfen oder Lounges im Terminal, die den langen Zwischenstopp angenehm verkürzen, bis hin zu Ferienwohnungen, Mietwägen, Fährtickets oder Reiseversicherungen. Kunden haben den Vorteil, Produkte unterschiedlichster Anbieter auf einer Website übersichtlich zu vergleichen und unkompliziert buchen zu können.

Gerry Pack gründete das Unternehmen 1983 in Großbritannien. In Deutschland verfügt die Holiday Extras GmbH über ein Team von über 150 Mitarbeitern und arbeitet mit mehr als 12.000 Reisebüros zusammen.

Weitere Informationen unter: https://www.holidayextras.com/de/

