Street One – Die Herbstschätze im Oktober

Nun steht der Herbst vor der Tür und mit ihm eine bunte Mode-Vielfalt. Kühle Temperaturen erfordern kuschelige Looks und weiche Accessoires. Warme Strickpullover, stylische Jeans und hübsche Jacken verleihen Ihrem Outfit das gewisse Etwas. Freuen Sie sich außerdem auf tolle Farben, die Ihre Herbststyles umso schöner machen. Entdecken Sie die Street One Highlights des Oktobers und kreieren Sie Looks, die Ihren Körper und Ihr Herz wärmen.

Strickpullover in raffinierten Designs

Pullover aus Strick sind die Must-Haves für den Herbst. Sie fühlen sich wunderschön auf der Haut an und sehen einfach klasse aus. Neben zeitlosen Basics präsentiert Street One Strickpullover in außergewöhnlichen Herbststyles. Verlieben Sie sich in extravagante Giraffenmuster oder zaubern Sie mit Sugar Pink, Amber Yellow und Forever Green kreative Farbtupfer. Die neuen Strickpullover passen hervorragend zu Lederoptik Styles – so erhalten Kontraste einen völlig neuen Charme.

Wärmende Jacken für den Oktober

Im Herbst kann es draußen schon einmal ungemütlich werden. Die beste Lösung: Wärmende Jacken von Street One. Die trendigen Jacken begeistern durch raffinierte Details und tolle Designs. Gleichzeitig sorgen sie für mehr Wohlbefinden – egal, ob Sie nur kurz beim Einkaufen sind oder einen ausgiebigen Spaziergang unternehmen. Die perfekte Ergänzung zu jeder Jacke: Ein Multicolour-Strickschal. So setzen Sie zusätzliche Farbakzente und fühlen sich wie in eine Kuscheldecke gehüllt!

