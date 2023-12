Strandwohnung herrl Meeresblick Dünenresidenz Juliusruh Insel Rügen

Moin Rügen. Meeresblickpanorama Wohnung mit eigenem Strandzugang, wunderschöner Sandstrand, kostenlose Saunalandschaft Wlan Genießen Sie den herrlichen Meeresblick – Sie haben es sich verdient !

Moin Rügen. Herzlich willkommen in der hellen und lichtdurchfluteten Strandwohnung mit herrlichem Meeresblick und eigenem Strandzugang zum wunderschönen Sandstrand – kilometerlang. Die kuschelige Ferienwohnung befindet sich im Dachgeschoss der Dünenresidenz Juliusruh. Sie ist hochwertig ausgestattet. Schlafzimmer mit Doppelbett, Wohnbereich mit Schlafcouch. Direkter Zugang zum Bad mit Dusche, Badewanne Bidet, WC und außenliegenden Fenstern. Küche mit Geschirrspüler, Kinderhochstuhl, Kinderreisebett, offene Küche mit Backofen, Cerankochfeld, Kühlschrank mit Gefrierfach, Wasserkocher, Toaster. Balkon zum Meer. Kostenlose Nutzung der Saunalandschaft ( finnische Sauna und Infrarotsauna). Fitnessraum. Waschsalon mit Waschmaschinen und Trockner (Münzautomat), Wlan, Fahrradschuppen, überdachter PKW Stellplatz am Haus. Gute Restaurants in unmittelbarerer Nähe, Frischer Fisch am Strand, Strandkorb, Boots- und Fahrradverleih. Herrliche Wander- und Fahrradwege am Strand entlang. Genießen Sie den herrlichen Sonnenaufgang über dem Meer.

Hier sehen Sie das Meer – sie hören das Meer und Sie riechen das Meer !

Direktbuchung unter

Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

www.immoblienfranchise.info

Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049



