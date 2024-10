Strandhaus Bernstein Erholung Wellness und Abenteuer am Meer

Strandhaus Bernstein mit Sauna Whirlpool Kamin Waschmaschine Wlan am Meer

Im Seebad Breege auf der Insel Rügen lädt das Strandhaus Bernstein zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis für alle Reisenden ein. Mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten, darunter Sauna, Whirlpool und Kamin, bietet das Strandhaus sowohl Entspannung als auch Aktivitäten im Freien, nur 400 Meter vom weißen Sandstrand entfernt.

Modernes Ferienhaus am Meer

Das Strandhaus Bernstein präsentiert sich als modernes Ferienhaus, das speziell für erholsame Aufenthalte konzipiert ist. Ausgestattet mit zwei Schlafzimmern und zwei Bädern sowie zeitgemäßen Annehmlichkeiten wie WLAN und einer Waschmaschine, verspricht die Unterkunft hohen Komfort. Reisende könnten sich auf romantische Abende am Kamin freuen und gleichzeitig die praktische Ausstattung des Hauses nutzen.

Perfektes Urlaubsziel für Hundehalter

Besonders für Tierliebhaber sei das Strandhaus eine ideale Wahl, da Hunde hier herzlich willkommen seien. Eine eingezäunter Terrasse ermöglicht sowohl Menschen als auch Tieren unbeschwerte Erholungstage. Zudem bräuchten Besucher keinen langen Weg zum kilometerlangen Sandstrand zurückzulegen, an dem auch die vierbeinigen Begleiter toben dürften. Somit werde der Aufenthalt zu einem besonderen Erlebnis für die ganze Familie.

Aktivitäten und Kultur vor Ort

Neben der Entspannung in der Unterkunft würden vielfältige Freizeitmöglichkeiten im Freien verfügbar sein. Fahrrad- und Wanderwege entlang der Küste laden zum Erkunden der Umgebung ein. Darüber hinaus befinden sich gute Restaurants und Aktivitäten in der Nähe. Ein Höhepunkt sei der Besuch der Störtebeker Festspiele in den Sommermonaten, ein kulturelles Highlight der Region, sowie die Möglichkeit, von Breege aus Tagesausflüge zur autofreien Insel Hiddensee zu unternehmen.

Anreise und Umgebung

Die Lage des Hauses, nur etwa 500 Meter vom Hafen entfernt, macht Ausflüge unkompliziert. Für Anreisende mit dem Auto steht direkt am Haus ein Parkplatz zur Verfügung. Die Umgebung bietet zahlreiche Buchenwälder und den herrlichen Ostseestrand, der sich durch die frische Meeresbrise und weiten Spaziergänge auszeichnen könnte, was die Region besonders attraktiv macht.

Das Strandhaus Bernstein ist seit Jahren sehr beliebt als Ferienunterkunft auf Rügen. Das Ziel des Unternehmens bestehe darin, Gästen sowohl komfortable Unterkünfte als auch einzigartige Naturerlebnisse zu bieten. Besondere Aufmerksamkeit gelte dabei Reisenden mit Hunden, um allen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Sofortbuchung unter

https://www.ostseeparadies.de/index.php/de/ferienhaus-finden-nach-ort/breege?view=roomdetails&roomid=5

Sonneninsel Rügen GmbH – Hauptstr. 24 – 18551 Glowe Tel 01715662049 www.ostseeparadies.dexf

