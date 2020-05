Strandgefühl für das heimische Schlafzimmer

Besondere Idee in besonderen Zeiten

md Hoteleinrichtungen produziert im ostwestfälischen Lübbecke Möbel für Hotels in ganz Deutschland. Zu ihren Kunden gehören privatgeführte mittelständische Hotels und Pensionen die mit Zimmereinrichtungen individuell beraten und ausgestattet werden. “Bei unseren Hoteleinrichtungen treffen hochwertige Materialien auf Liebe zur Qualität und gelebte Tradition und verbinden sich so mit dem Haus unserer Kunden. Die Einrichtungsstile gehen von modern über nordisch kühl bis kernig bayrisch” erklärt Carsten Schmitz.

In vielen Gesprächen mit seinem Companion Michael Dökel über aktuelle Problemlösungen für ihre – von der Corona-Krise schwer getroffenen – Kunden ist in Verbindung mit der Ungewissheit für die diesjährige Urlaubszeit, eine Idee für private Kunden entstanden.

Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Ideen

Das Hotelzimmer-Modell “LeHavre Strandkorb” soll nun das Strandgefühl nicht nur in die Hotels, sondern direkt nach Hause übertragen. Geradliniges Design kombiniert mit hellen Holztönen und frischen Farben schafft ein entspanntes Ambiente mit zeitloser Schönheit – nun auch für jedes private Schlafzimmer. “Das Strandkorb-Kopfteil ist das Highlight dieses Zimmer-Stils und lässt den Urlaub zuhause einziehen”, freuen sich die beiden Geschäftsführer des Lübbecker Unternehmens.

Man kennt sich. An unserem Standort in Ostwestfalen und in der Branche. Erst recht im Betrieb, es geht familiär zu. Die erfahrenen Tischler, Designer, CAD/CAM-Spezialisten, Monteure und Techniker, die Fachleute aus Marketing und Vertrieb und die Geschäftsführung – wir sind ein Team.

Wir machen für Euch Hotelmöbel und Objekteinrichtungen vom marktgerechten Entwurf über Produktion bis zur Montage – in der modernen Objekteinrichtung sind konstruktive Lösungen, individuelle Planbarkeit, Rundum-Service und berechenbare Preise gefragt. Leistung lohnt – für Ihre Gäste.

Die Eigenfertigung in Lübbecke folgt einer Konstruktions-Systematik, bei der die Produktionsabläufe optimiert und die Hotelzimmer modulartig konfektioniert sind, ohne die individuelle Planbarkeit einzuschränken. Deshalb sind auch Kleinserien kein Problem.

Kontakt

md Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG

Carsten Schmitz

Bacmeisterstraße 12

32312 Lübbecke

05741 9096610

cs@md-hoteleinrichtungen.de

http://www.md-hoteleinrichtungen.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.