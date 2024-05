„Strahlende Aussichten“ für den Sommer mit LINDA Apotheken

LINDA begleitet mit großem Gewinnspiel durch die warme Jahreszeit

Endlich ist er da: der Sommer. Jetzt geht es wieder raus ins Freie zum Sport treiben, Wandern und Baden. Während viele Menschen unbeschwert die Zeit genießen können, haben andere wiederum mit Einschränkungen zu kämpfen. Hitze, UV-Strahlung, Insekten und Chlorwasser können eine unliebsame Begleitung im Sommer sein und zu Haut- und Haarproblemen führen.

„Das Risiko für Hautkrebs durch UV-Strahlung steigt immer mehr, weshalb wir dringend einen entsprechenden Hautschutz empfehlen“, betont LINDA Apotheker Dr. Benjamin Lieske aus Castrop-Rauxel. „Außerdem ist es sinnvoll, sich auch gut gegen Insektenstiche zu schützen. Durch die Klimaerwärmung lassen sich immer mehr tropische Arten auch hier in Europa nachweisen.“

In LINDA Apotheken werden Kundinnen und Kunden deutschlandweit im Rahmen der Sommeraktionswochen „Strahlende Aussichten! – Mit LINDA den Sommer genießen.“ kompetent und umfangreich beraten. Mit einer Anzahl an Top-Produkten, die LINDA Apotheker:innen gezielt ausgewählt haben, wurde sich genau auf sommerspezifische Themen spezialisiert. Auf www.linda.de lassen sich LINDA Apotheken in Wohnortnähe finden.

LINDA Sommer-Kampagne mit zahlreichen Vorteilen für Kund:innen

Vom 1. Juni bis 31. Juli 2024 warten außerdem zahlreiche Vorteile auf die Kundschaft. Mit dabei ist zum Beispiel eine Postkarte mit Rabatt Coupon in Höhe von 15 Prozent oder ein PAYBACK Coupon für 250 Extra °Punkte, beides jeweils für einen Einkauf ab zehn Euro.

Das Highlight bildet das große Urlaubsgewinnspiel für eine unvergessliche Traumreise in einen der zahlreichen Center Parcs für die ganze Familie. Doch nicht nur dem oder der glücklichen Gewinner:in winkt ein solcher Urlaub. Zusätzlich erhalten alle LINDA Kundinnen und Kunden bei einer Buchung unter www.centerparcs.de/linda vom 1. Juni bis zum 31. Juli 2024 bis zu 25 Prozent Rabatt auf ihre Buchung. Alle Informationen zum Gewinnspiel sowie zu den Konditionen sind unter www.linda.de/vorteile/gewinnspiel zu finden.

Das Prinzip ist einfach: Selbstständige Apotheker:innen haben sich in einer Kooperationsgemeinschaft unter der Dachmarke LINDA Apotheken zusammengeschlossen, um gemeinsam stark am Markt zu agieren. LINDA ist die deutschlandweit bekannteste Premium-Apothekendachmarke und Marktführerin in ihrem Segment. Das HANDELSBLATT vergab im Ranking Deutschlands Beste Händler 2022 in der Kategorie Apothekenkooperationen den 1. Platz an die LINDA Apotheken. Kundinnen und Kunden schätzen die herausragende Qualität und Top-Beratung der LINDA Apotheken. Auch für die Zukunft ist die Kooperation perfekt aufgestellt. Das beweist beispielsweise die breit aufgestellte digitale Ausrichtung durch unter anderem eine kund:innennah aufgestellte App. Insgesamt wurden LINDA Apotheken im Jahr 2023 als „Deutschlands beste Apotheken“ ausgezeichnet. Eigentümerin der Dachmarke LINDA Apotheken ist die LINDA AG, die sich dafür einsetzt, dass sich die selbstständigen inhaber:innengeführten Apotheken zukunftsorientiert positionieren und ihre Eigenständigkeit und Unabhängigkeit bewahren. Sitz der LINDA AG ist Köln.

