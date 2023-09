STP ernennt Manfred Bachmann zum neuen Vice President Sales

STP, führender Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, gibt heute die Ernennung von Manfred Bachmann als neuen Vice President Sales bekannt. In seiner neuen Rolle wird Bachmann die globale Vertriebsstrategie der STP-Gruppe verantworten und somit die nationale sowie internationale Expansion des STP-Geschäfts vorantreiben.

Mit einer über 25-jährigen Erfahrung im Vertrieb und Marketing in namhaften Unternehmen bringt Manfred Bachmann eine umfangreiche Expertise zur STP Group. Er verfügt über tiefgehende Kenntnisse in der Entwicklung, Implementierung, Skalierung und Neuausrichtung von Geschäftsmodellen, insbesondere im Bereich Digitalisierung und Transformation. Besonders hervorzuheben ist seine langjährige Erfahrung im Vertrieb von Legal-Tech-Lösungen, die er in den zurückliegenden sieben Jahren als Segment Direktor bei Wolters Kluwer im Geschäftsbereich Legal Software sammelte. Zuvor hatte Bachmann leitende Positionen im Vertrieb der Bisnode Group inne und war acht Jahre lang als Leiter für Vertrieb und Marketing für den Go-to-Market-Bereich beim TÜV Rheinland Industrie Service verantwortlich.

„Ich freue mich sehr, dass wir Manfred Bachmann für die Skalierung unseres Vertriebs gewinnen konnten“, sagt Oliver Bendig, CEO der STP Group. „Sein umfassendes Fachwissen im Vertrieb sowie im Legal-Tech-Sektor wird uns maßgeblich dabei unterstützen, die STP-Gruppe zur führenden Marke für Legal-Tech-Lösungen in Europa zu entwickeln und unsere Wachstumsziele zu verwirklichen. Manfred Bachmann ist als leidenschaftlicher und neugieriger Manager in der Branche bekannt. Sein starker Fokus, seine teamorientierte Führung und seine ausgeprägte Begeisterung für unternehmerisches Handeln machen ihn zu einer ausgezeichneten Bereicherung für unser Führungsteam.“

„Ich freue mich über die spannende Aufgabe bei der STP Group. In meiner neuen Position werde ich meine Expertise im Vertrieb und speziell dem Rechtsmarkt stark bei der Entwicklung und Umsetzung der Vertriebs- und Expansionsstrategien der STP einbringen können“, sagt Manfred Baumann. „Ich freue mich sehr auf die enge Zusammenarbeit mit den STP Kunden. Gemeinsam mit dem STP-Team bin ich hochmotiviert, neue Märkte zu erschließen und bestehende Kundenbeziehungen auszubauen.“

Die STP Gruppe, mit Hauptsitz in Karlsruhe, ist einer der fuhrenden Anbieter von Legal-Tech-Komplettlösungen, welche die Digitalisierung von Kanzleien, Insolvenzverwaltern und Rechtsabteilungen vorantreiben. Das Unternehmen bietet eine vollständig integrierte Legal-Tech-Plattform, die Workflow-Automatisierung, KI-basiertes Dokumentenmanagement, ERP-Software, Daten-Management sowie spezialisierte, softwaregestutzte Outsourcing-Dienstleistungen umfasst. Contract Lifecycle-, Matter- und Knowledge-Management Lösungen gehören ebenfalls zum umfangreichen Portfolio, das tief in die Rechtsberatung, Insolvenz- und wirtschaftsrechtlichen Ökosysteme eingebettet ist.

STP beschäftigt über 375 Mitarbeiter an 10 Standorten und versorgt mehr als 7.000 Kunden mit Software und relevanten Dienstleistungen für ihren täglichen Arbeitsablauf.

Mehr Info unter: stp-online.de

Firmenkontakt

STP Informationstechnologie GmbH

Matthias Greuner

Brauerstraße 12

76135 Karlsruhe

+49 721 82815-0

+49 721 82815-169



http://www.stp-online.de

Pressekontakt

Schmidt Kommunikation GmbH

Alexandra Schmidt

Schillerstrasse 8

85521 Ottobrunn

089 60 669222



http://www.schmidtkom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.