Stolzenau feiert mit der DFK Gruppe: Neue Wohnungen zur Miete

450 Gäste besichtigen Neubau Im Rosenwinkel am Tag der Eröffnung.

Zum Start der Vermietung des Neubauprojekts in Stolzenau hatte die DFK Gruppe als Bauherr am Sonntag, 12. Juni 2022, zu einem großen Eröffnungsfest geladen. Und die Stolzenauer kamen: 450 Besucher schauten sich die Wohnungen in dem Mehrfamilienhaus Im Rosenwinkel 2 live an. Bei bestem Sommerwetter informierten sie sich außerdem über die DFK Gruppe und feierten bei kühlen Getränken und leckeren Speisen ein entspanntes Fest. Viele verbrachten in angenehmer Atmosphäre den gesamten Nachmittag in und um die Neubauimmobilie.

Erste Führungen schon vor dem offiziellen Beginn

Obwohl der Start der Veranstaltung erst auf 12 Uhr gelegt war, begutachteten die ersten Besucher bereits vorher das Grundstück und das Gebäude von außen. Darauf reagierten Christoph Aberle und Viktor Kubi von der MIAG GmbH flexibel. So starteten die beiden Vertreter des für dieses Objekt zuständigen Hausverwalters der DFK Gruppe bereits weit vor dem offiziellen Beginn mit den ersten Führungen. Dabei zeigten sie den Besuchern sowohl das Gebäude mit seinen Außenanlagen als auch eine Wohnung, die als Muster diente.

Informationen zu Ausstattung, Einrichtung und Miete

Ab dem offiziellen Beginn um 12 Uhr strömten immer mehr Besucher auf den großen Parkplatz vor dem Gebäude. Dabei kam der größte Teil mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Die meisten Gäste schauten sich zunächst die Neubauimmobilie an und informierten sich über die Ausstattung, Einrichtung und die Höhe Miete. Um 13 Uhr öffnete dann der Foodtruck und sofort bildete sich eine lange Schlange. Die leckeren Gerichte kamen so gut an, dass der Besitzer des Trucks nach rund zwei Stunden den Ausverkauf vermeldete. Zu diesem Zeitpunkt waren auch die Reserven restlos aufgebraucht. Der guten Stimmung tat dies keinen Abbruch. Im Schatten eines großen Pavillons saßen die Erwachsenen und klönten, während die Kinder die Hüpfburg eroberten und über das Gelände tobten. Selbst am Nachmittag und bis zum Schluss des Eröffnungsfestes um 18 Uhr kamen immer wieder Interessenten.

63 moderne Wohnungen

Insgesamt wurde das Eröffnungsfest mit der Vorstellung der DFK Gruppe und dem neuen Mehrfamilienhaus mit insgesamt 63 modernen Zwei-Zimmer-Wohnungen ein großer Erfolg. Wobei die Besucherzahl alle Erwartungen übertraf: „Wir haben rund 450 Besucher gezählt, was deutlich mehr ist, als wir uns erhofft hatten – dieses Interesse an unserem Objekt freut uns natürlich sehr“, sagte Christoph Aberle von der MIAG GmbH. Deshalb fiel sein Resümee entsprechend positiv aus: „Es war eine super Atmosphäre und ein schönes Fest: Damit ist die DFK Gruppe jetzt endgültig in Stolzenau angekommen. Wir freuen uns, ein Teil dieser wunderbaren Stadt zu sein.“

Individuelle Besichtigungstermine nach Vereinbarung

Für Interessierte, die den Event verpasst haben, bietet die MIAG auch weiterhin individuelle Besichtigungstermine einer Wohnung an. Weitere Informationen und Terminvereinbarungen gibt es bei Viktor Kubi unter 04191/ 9004506.

Die DFK-Unternehmensgruppe ist ein dynamisch wachsender Finanzdienstleister mit Sitz in Kaltenkirchen bei Hamburg. Mit der Muttergesellschaft, der DFK Deutsches Finanzkontor AG, an der Spitze hat sich die Gruppe vor allem auf den Bereich des Immobilieninvestments spezialisiert und erbringt dabei umfassende Dienstleistungen rund um die Immobilie. Hierzu zählen insbesondere Erwerb und Vertrieb, Versicherung sowie die Haus- und Wohnungsverwaltung. Des Weiteren zählt mit der DFK Bau GmbH ein Bauunternehmen zur Gruppe. Die DFK-Gruppe verfügt über ein gut ausgebautes Vertriebs- und Servicenetz mit 18 Filialen im gesamten Bundesgebiet. Die DFK-Unternehmensgruppe betreut aktuell mehr als 30.000 Familien mit rund 80.000 Verträgen. Vorstandsvorsitzender der DFK Deutsches Finanzkontor AG ist Valeri Spady.

Die Pressemitteilung kann mit Quelllink auf unsere Homepage auch auf Ihrer Webseite kostenlos – auch in geänderter oder gekürzter Form – verwendet werden.

