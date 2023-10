Stimmtraining mit professionellem Hintergrund

ARD Sprecherin zeigt die wichtigsten Tipps und Tricks

Für jeden Menschen im öffentlichen Leben ist die Stimme das A und O, um sein Gegenüber mitzunehmen und zu überzeugen. Sprechcoach und Stimmtrainerin Brigitte Mayer zeigt, wie man seine eigene Stimme optimieren und entwickeln kann, um dadurch Vorteile in der Kommunikation zu nutzen.

Stimme und Aussprache sind nicht nur für Radio- und Fernsehreporter und Moderatoren wertvolle Instrumente, sondern auch für Führungskräfte, Vortragende, Lehrende, Erziehende, Podcaster oder auch Autoren, die zu einer Lesung einladen. Denn Menschen, die über eine gepflegte Aussprache verfügen, werden gerne gehört und können sich in der Arbeitswelt besser durchsetzen. Sprechen kann jeder, das ist klar!, sagt die langjährige TV- und Hörfunksprecherin und -moderatorin Brigitte Mayer. Wichtig ist aber, mit der Botschaft beim anderen auch anzukommen. Und das hängt sehr stark vom Klang und der Präsenz der jeweiligen Stimme ab. Zwei Beispiele zeigen, was ein fundiertes Stimmtraining erreichen kann:

Podcasts werden immer wichtiger, denn Podcasts werden immer beliebter. Und da ist der Einsatz einer gut verständlichen und angenehmen Stimme absolut entscheidend. Wichtig ist dabei, dass sich die Podcaster mit ihrer Stimme wohlfühlen und sich ganz auf ihre Stimme verlassen können. Ich zeige den Teilnehmern, wie sie gerade mit meinen Online-Kursen sehr gute Ergebnisse erzielen. Durch den bewussten Einsatz ihrer Stimme wird ihr Selbstbewusstsein erheblich gestärkt.

Viele bekannte Autoreninnen und Autoren haben durch ein Stimmtraining mit Brigitte Mayer gelernt, wie sie aus ihren Lesungen ein spannendes Hörspiel machen. Eine gut trainierte Stimme wirkt hier wahre Wunder. Autoren, die ihre Texte und Bücher selbst vorlesen, verleihen ihren Werken eine besondere Präsenz, sagt Brigitte Mayer. Doch der Erfolg einer Lesung steht und fällt mit der Stimme des Vorlesers.

Gerade die Online-Kurse bei Brigitte Mayer über ihre Website abenteuerstimme.com haben in den letzten Jahren gezeigt, wie effektiv ein solches Stimmtraining ist. Die Referenzen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an ihren Kursen sprechen für sich. Alle Interessenten können sich informieren (abenteurstimme.com), wie sie bequem von zuhause aus in wöchentlichen Kleingruppen lernen, ihre Stimme individuell zu nutzen und einzusetzen.

Brigitte Mayer bildet nicht nur Sprecherkolleginnen und -kollegen für die ARD aus. Darüber hinaus coacht sie seit vielen Jahren Führungskräfte aus der freien Wirtschaft, Lehrkräfte, Hochschuldozenten, Polizisten, Pressesprecher, Schauspieler und Synchronsprecher, Sprechstudenten an verschiedenen Akademien, Podcaster und Autoren (alle w, m, d) im In- und Ausland.

