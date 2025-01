Stefan Lohmann wird Partner der INV Initiative Nachhaltige Veranstaltungswirtschaft

Erster gemeinsamer Auftritt bei Online-Workshop am 30. Januar 2025

Die Initiative Nachhaltige Veranstaltungswirtschaft (INV) begrüßt Stefan Lohmann als neuen Partner. Der Experte für nachhaltige Eventgestaltung, Speaker und Mitgründer des Berlin Show Orchestra will dafür seine umfassende Expertise in die Kooperation mit B.A.U.M. e.V. und 2bdifferent einbringen. Die Partner wollen die Veranstaltungsbranche auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit und Klimaneutralität unterstützen.

Erster gemeinsamer Auftritt ist ein INV Online-Workshop am 30. Januar 2025 von 9.30 bis 13 Uhr. Er richtet sich an Veranstalter, Dienstleister, Institutionen und Organisationen der Branche. Gestartet ist die Initiative Nachhaltige Veranstaltungswirtschaft mit einer Kick-off Veranstaltung am 27. September 2024 im Darmstadtium in Darmstadt. Anmeldungen für den Online-Workshop am 30. Januar 2025 sind im Web möglich.

Die Veranstaltungswirtschaft steht vor großen Herausforderungen, aber auch vor enormen Chancen. Die INV setzt auf umweltfreundliche und ressourcenschonende Konzepte, um die Branche zukunftsfähig zu machen. Stefan Lohmann, B.A.U.M. e.V. und 2bdifferent laden dazu ein, Teil dieser wegweisenden Initiative zu werden.

„Ich freue mich sehr, mit B.A.U.M. e.V. und 2bdifferent zusammenzuarbeiten, um die Transformation hin zu nachhaltigen Events voranzutreiben. Wir möchten Entscheidungsträger:innen und Verantwortliche der Branche dazu einladen, diesen unvermeidlichen Wandel aktiv mitzugestalten und dabei wirtschaftlich zu profitieren“, erklärt Stefan Lohmann.

Die Veranstaltung bietet außerdem die Möglichkeit, Expert:innen und Branchenkolleg:innen zu treffen, Ideen auszutauschen und gemeinsam Strategien für eine grünere Veranstaltungswirtschaft zu entwickeln. Praktische Ansätze wie die Integration umweltfreundlicher Locations und ressourcenschonender Abläufe stehen ebenso im Fokus. Nachhaltigkeit wird dabei nicht nur als Verantwortung, sondern auch als Wettbewerbsvorteil betrachtet, der Unternehmen zukunftsfähig und wirtschaftlich stärkt.

2bdifferent GmbH & Co. KG

2bdifferent gehört zu den führenden Spezialisten für Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft und richtet sich mit seinem Angebot speziell an die Event-, Messe-, Meeting- und Filmbranche sowie an das Sportbusiness. Die Beratungsagentur mit Sitz in Speyer definiert erfolgreich Nachhaltigkeitsstrategien mit klaren Zielen für Unternehmen und Institutionen in diesem Marktsegment und setzt diese erfolgreich um. Zur Kernkompetenz gehört es, Nachhaltigkeitsaspekte in glaubhafte und erfolgreiche Businessstrategien zu wandeln. Ein weiteres Kompetenzfeld umfasst die Analyse, Bewertung und Optimierung von Messen, Kongressen, Tagungen, Roadshows, Filmproduktionen, Corporate- und Sport-Events nach ökologischen, sozialen und ökonomischen Kriterien. Das Bildungsangebot der 2bdifferent academy bündelt aktuelles Wissen zu zentralen Themen eines erfolgreichen CSR- und Nachhaltigkeitsmanagements für Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft und bietet eine große Bandbreite an Workshop-Themen zur Nachhaltigkeit in der Veranstaltungswirtschaft sowie individuelle Seminare, die einen kompakten und anschaulichen Überblick über die wichtigsten Handlungsfelder und Maßnahmen zur nachhaltigen Optimierung des Geschäftsbetriebes geben.

Roßmarktstraße 29

D-67346 Speyer

Ansprechpartner: Jürgen May

may@2bdifferent.de

Tel.: +49 (0) 6232 68 33 90

Internet: www.2bdifferent.de