Steelmonks‘ Spendenaktion: Ein großer Erfolg

Steelmonks hat kürzlich eine tolle Spendenaktion gestartet und die Resonanz auf Instagram war unglaublich!

Erfolgreiche Spendenaktion

Dank der Großzügigkeit der Unterstützer konnte Steelmonks insgesamt EUR1.088 sammeln. Zusätzlich hat das Unternehmen selbst einen Beitrag geleistet und den Gesamtbetrag auf EUR1.500 erhöht. Diese Summe wurde an Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V. übergeben, eine Organisation, die sich hingebungsvoll um die Unterstützung und Rehabilitation von Kindern mit Brandverletzungen kümmert.

Bedeutung der Spenden

Die gesammelten Spenden sind sehr wichtig für die Arbeit von Paulinchen e.V. Diese Organisation bietet dringend benötigte Hilfe und Ressourcen für betroffene Kinder und ihre Familien. Das Geld hilft ihre wertvolle Arbeit fortzusetzen und den Kindern die Unterstützung zu geben, die sie so dringend brauchen.

Über Paulinchen – Initiative für brandverletzte Kinder e.V.

Paulinchen e.V. ist eine bekannte Organisation, die sich um die Rehabilitation und Unterstützung von Kindern kümmert, die durch Brände verletzt wurden. Mit verschiedenen Programmen und Initiativen sorgt sie dafür, dass diese Kinder die bestmögliche Hilfe bekommen.

Steelmonks hat mittlerweile eine große und äußerst engagierte Feuerwehr-Community aufgebaut, was sich in dem hohen Engagement bei solchen Aktionen deutlich zeigt!

Steelmonks wurde 2020 von den Brüdern Luis und Jakob gegründet. Inspiriert von den Möglichkeiten moderner Technologien und den einzigartigen Ideen unserer Kunden, haben wir uns schnell von einem kleinen Familienbetrieb zu einer professionellen Firma entwickelt. Unser Motto „Inspired by life“ treibt uns an, die Welt durch individuelle Dekoration zu verschönern und die Wünsche unserer Kunden umzusetzen. Wir haben uns auch durch die schwierige Erfahrung einer Flutkatastrophe nicht unterkriegen lassen, stattdessen haben wir die Gelegenheit genutzt uns zu verbessern und zu vergrößern. Unsere tollen neuen Kollegen in unseren modernen, neuen Produktion sind der Beweis dafür. Das Abenteuer geht weiter und wir freuen uns auf alles was noch kommt.

