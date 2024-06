stay awesome vereint Tradition & Innovation in Saarlouis

stay awesome führt seit Mai 2024 bestehende Hoteltradition mit Innovation und Nachhaltigkeit im Hotel „Kleiner Markt“ in Saarlouis zusammen

Saarlouis, [14.06.24] – Das beliebte Traditionshotel „Kleiner Markt“ in Saarlouis, bekannt für seinen Charme und die zentrale Lage, tritt ab sofort unter der Leitung von stay awesome seine Reise zu einer nachhaltigeren Hotellerie an.

Zentrale Lage und einladende Atmosphäre

Direkt am malerischen kleinen Markt in Saarlouis gelegen, nahe der belebten Fußgängerzone, lädt das Hotel „Kleiner Markt“ seine Gäste ein, die große Terrasse zu genießen, die einen herrlichen Blick auf das Markttreiben sowie die historischen Gebäude der Stadt bietet. Die Zimmer kombinieren Komfort und Funktionalität und sind ideal für Städtetrips sowie für Geschäftsreisen.

Anna Lena Fahle, Mitgründerin von stay awesome und für das Design und die Einrichtung des Hauses verantwortlich, kommentiert: „Wir möchten das schöne Fundament des Hotels nutzen und es zusätzlich durch eine nachhaltigere Retrofit Gestaltung zu einer grünen Oase für unsere Hotelgäste und auch lokale Gäste umgestalten.

Nachhaltigkeit und Einbeziehung der Kultur des Standorts

Im Einklang mit der Philosophie von stay awesome wird das Hotel „Kleiner Markt“ nach höchsten Nachhaltigkeitsstandards weiterentwickelt. „Wir haben das Hotel kurzfristig übernommen und setzen alles daran, es nun täglich nachhaltiger und attraktiver zu gestalten“, so Mario von Gemünden, Geschäftsführer von stay awesome.

Darüber hinaus möchte stay awesome zukünftig die kulturellen Angebote von Saarlouis noch stärker in das Hotelangebot vor Ort miteinbeziehen.

Das Unternehmen ist weiterhin offen für Firmenpartner, denen insbesondere nachhaltiger Tourismus und eine soziale Gemeinschaft, von der alle profitieren, ebenfalls wichtig ist.

Digitalisierung mit dem Gast im Fokus

Stay awesome ist ein erfahrenes Team aus Digitalisierungsexperten. Von digitalem Marketing über IT bis hin zur Gästejourney hat sich stay awesome zum Ziel gesetzt, den Gast mit intelligenter Technologie in den Mittelpunkt zu stellen. Durch die Digitalisierung der Schließanlagen und die Zusammenarbeit mit starken Partnern wird der Standort optimiert. Dabei steht immer der Gast im Vordergrund, um ein komfortables Reiseerlebnis zu ermöglichen. Moderne Technologie und menschliche Gastfreundschaft gehen Hand in Hand – das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der Gäste haben höchste Priorität.

stay awesome auf der Suche nach Mitarbeitern am neuen Standort

Im Rahmen der Wiedereröffnung des Hotels in Saarlouis ist stay awesome nun auch als neuer Arbeitgeber am Standort auf der Suche nach einzigartigen Talenten, die das junge und dynamische Team vor Ort bereichern möchten. Interessierte, die unkonventionell und kreativ sind sowie Lust haben, Teil von etwas Besonderem zu sein, können sich unter KleinerMarkt@stayawesome.de beim jungen Unternehmen bewerben. Jobs am Empfang, für den Check-In sowie im operativen Hotelmanagement stehen aktuell zur Disposition.

Jetzt das Hotel zum Sommer-Einführungspreis erleben

Zur Eröffnung bietet das Hotel „Kleiner Markt“ jetzt attraktive Sommerangebote für Reisende.

„Unsere Gäste können sich bereits jetzt auf ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis, mehr Nachhaltigkeit und Freude in der Gemeinschaft freuen“, fügt Robin Bremer, Chief Operations Manager, hinzu. Für Anfragen oder Buchungen steht das engagierte Team jederzeit zur Verfügung, um sicherzustellen, dass der Aufenthalt der Gäste von Beginn an einfach „awesome“ und damit unvergesslich wird.

Über stay awesome

stay awesome ist ein junges, motiviertes Reise-Start-up, das seine Gäste zu nachhaltigen Reiseerlebnissen mit einem geänderten Mindset inspiriert, egal ob auf Privat- oder auf Geschäftsreisen. Stark geprägt durch ein verantwortungsvolles, mutiges und authentisches Gastgebertum. Nachhaltiges Reisen, das Spaß macht und jede Menge Freude schenkt.

Stay awesome führt bereits ein erfolgreiches Retro-Hotel in Kassel und über 10 weitere Serviced Apartments, Tendenz stark steigend.

Das stay awesome Team besteht aus international erfahrenen Hotel-ExpertInnen sowie aus Technologie-, Nachhaltigkeits- und Reiseprofis, die gemeinsam die Art zu Reisen nachhaltig verändern möchten. Sie sind der festen Überzeugung, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen dieser Generation ist, denken aber auch, dass das Gefühl von Gemeinschaft, das beim Reisen vermittelt wird, trotzdem weiterhin wichtig ist. Deswegen schaffen sie nachhaltige Orte, zu denen Menschen ohne schlechtes Gewissen reisen können.

Für weitere Informationen, Bildmaterial oder Interviews kontaktieren Sie bitte

Frederik Neust (Leitung Marketing / PR ) unter: KleinerMarkt@stayawesome.de Stayawesome.de/Hotel-Kleiner-Markt-Saarlouis

Über stay awesome

stay awesome ist ein junges, motiviertes Reise-Start-up, das seine Gäste zu nachhaltigen Reiseerlebnissen mit einem geänderten Mindset inspiriert, egal ob auf Privat- oder auf Geschäftsreisen. Stark geprägt durch ein verantwortungsvolles, mutiges und authentisches Gastgebertum. Nachhaltiges Reisen, das Spaß macht und jede Menge Freude schenkt.

Stay awesome führt bereits ein erfolgreiches Retro-Hotel in Kassel und über 10 weitere Serviced Apartments, Tendenz stark steigend.

Das stay awesome Team besteht aus international erfahrenen Hotel-ExpertInnen sowie aus Technologie-, Nachhaltigkeits- und Reiseprofis, die gemeinsam die Art zu Reisen nachhaltig verändern möchten. Sie sind der festen Überzeugung, dass der Klimawandel eine der größten Herausforderungen dieser Generation ist, denken aber auch, dass das Gefühl von Gemeinschaft, das beim Reisen vermittelt wird, trotzdem weiterhin wichtig ist. Deswegen schaffen sie nachhaltige Orte, zu denen Menschen ohne schlechtes Gewissen reisen können.

Kontakt

stay awesome GmbH

Frederik Neust

Universitätspl. 12

34127 Kassel

0178 7128718



http://stayawesome.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.