StartUp Listando startet Dienst in Dortmund.

Listando möchte Dienstleister möglichst unkompliziert mit Kunden verbinden.

Münster, 21. April 2022 – Die Online-Vergleichsplattform Listando startet ihren Dienst in Dortmund, NRW. Nutzer von Listando sollen Dienstleister aus den verschiedensten Bereichen miteinander vergleichen und direkt auf der Plattform kontaktieren können. Das wird unter anderem dadurch ermöglicht, dass Experten aus Dortmund direkt auf Listando ein Profil anlegen können, um ihre Dienstleistung zu bewerben. Im Gegensatz zu den meisten Plattformen, kostet das den Dienstleister nichts. Auf dem jeweiligen Profil können Fotos von der Arbeit des Dienstleisters hochgeladen, häufig gestellte Fragen beantwortet und bereits bestehende Bewertungen importiert werden, sodass es potenziellen Kunden schnell möglich ist, einen Eindruck zu bekommen. Außerdem ermöglicht Listando es dem Kunden, die Preise verschiedener Dienstleister direkt miteinander zu vergleichen, was die Auswahl zusätzlich vereinfacht.

Marc Ibrahim, Mitgründer der Listando GmbH, äußerte sich wie folgt zu dem Start der Plattform: „Ich bin wirklich gespannt darauf, wie Listando in Dortmund angenommen wird. Wir haben einige durchgemachte Nächte hinter uns, jetzt gilt es die Dortmunder Einwohner von uns zu überzeugen. Durch die niedrige Einstiegsschwelle für Dienstleister und Kunden, machen wir es unseren Nutzern so einfach wie möglich, unsere Plattform zu verwenden. Das unsere Bedienoberfläche, obwohl wir erst vor Kurzem gestartet sind, bereits positiven Zuspruch bekommen hat, ist ein gutes Zeichen.“

Wer als Experte seine Dienstleistungen bewerben möchte, kann sich mit wenigen Klicks ein kostenloses Profil auf https://www.listando.de/ erstellen und es anschließend ausfüllen. Je ausführlicher das Profil des Dienstleisters ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Kunden mit diesem Kontakt aufnehmen. „Wir schätzen uns glücklich, schon diverse Experten auf Listando begrüßen zu dürfen, die unsere Plattform bereichern. Durch ihr Feedback ist es uns gelungen, die Nutzererfahrung für Dienstleister noch weiter zu optimieren. Wir werden weiterhin in enger Abstimmung mit ihnen an Listando arbeiten“, so Marc Ibrahim.

Bald wird Listando zusätzlich in Düsseldorf starten. Dort werden dann ebenfalls Dienstleister aus allen erdenklichen Kategorien verfügbar sein, sodass dann auch Düsseldorfer sich von der Plattform überzeugen können. Dazu sagt Marc Ibrahim: „Schon bald werden wir in den meisten deutschen Städten verfügbar sein. Während man vorher bei Familien und Freunden rumfragen musste, ob dort jemand zum Beispiel einen guten Handwerker kennt, wird es sehr viel einfacher werden, sobald wir überall verfügbar sind. Unsere Vision ist dabei, alle relevanten Informationen für den Kunden unkompliziert darzustellen und Dienstleister mit wenigen Klicks buchen zu können. Das ist in Deutschland schon lange überfällig.“

Listando ist ein junges Startup, welches Dienstleister möglichst unkompliziert mit Kunden verbinden möchte. Im Vergleich zu anderen Plattformen, die ein veraltetes Layout haben, hohe Gebühren von Dienstleistern verlangen und unnötig viele Daten von Kunden einfordern, bietet Listando eine wesentlich angenehmere Nutzererfahrung und ist für Dienstleister kostenlos nutzbar.

Firmenkontakt

Listando GmbH

Karl-Georg Steffens

Arnheimweg 9

48161 Münster

+49 2381 9759 750

kontakt@listando.de

https://www.listando.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.