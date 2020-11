Startup gewinnt als erstes Schweizer Brand den Junior Design Award in Gold.

Die auf Kinderprodukte spezialisierte Firma TUMA Ventures hat mit Ihrem Bellivia drink & play holder bei den renommierten Junior Design Awards in London den Goldenen Junior Design Award in der Kategorie “Best Children”s Tableware Design” gewonnen.

Der Bellivia drink & play holder ist der ideale mobile Helfer für Babies und Kinder beim Trinken, Snacken und Spielen. Durch seinen Saugnapf haftet er auf allen geraden Unterlagen und hat einen idealen “kein Becher fällt mehr um” Schutz. Der drink & play holder eignet sich perfekt für jedes Getränk, jedes Breigläschen, für jeden Snack oder die Mal- und Bastelutensilien und sorgt dafür, dass die kleinen und großen Abenteuer des Alltags etwas sauberer ablaufen. Durch seine handliche Größe kann man ihn überall mitnehmen. Ob zuhause auf dem Kinderstuhltischchen oder auf dem Familientisch, ob im Zug oder im Flugzeug – der drink & play holder ist immer dabei. Auch für Outdoor-Aktivitäten ein toller Begleiter und eine absolute Innovation im Markt. “Solch eine einfache aber brillante Idee” findet Jury-Mitglied Carly Stevens, Stylistin und Bloggerin bei Style & Substance. Im typischen Bellivia Design und in den fünf klassischen Bellivia Farben ist der Holder die mobile Version des preisgekrönten eat & play pads. Das Design und die Farbgebung der Bellivia Produkte kamen auch bei viele anderen Jury-Mitgliedern wie der Influecerin und Entrepreneurin Alexandra Stedman und der Kids Fashion Photographin Abi Campbell sehr gut an. Bei allen Bellivia Produkten stehen hochwertige Materialen an erster Stelle damit sich Eltern und ihre Liebsten auf die wichtigen Sachen wie Trinken lernen, Snacken, Basteln und Malen konzentrieren können.

“Für uns ist dies ein unglaublicher Meilenstein und eine wunderbare Auszeichnung. Wenn man bedenkt, dass wir erst im Jahr 2019 gestartet sind ist dies eine wunderbare Bestätigung unserer Arbeit” sagt Patrick Makulinski Mitgründer von Bellivia und TUMA ventures.

Die Marke Bellivia steht für “Passion For Family”. Sie verkörpert die Leidenschaft von Marc & Patrick sich für ihre eigene und andere Familien einzusetzen und das Familienleben einwenig angenehmer zu machen. “Wir glauben, dass man diese Leidenschaft in der Qualität und dem Einfallsreichtum unserer Produkte sehen kann.”

Kontakt

Tumaventures GmbH

Patrick Makulinski

Im Gisel 5

8536 HÜTTWILEN

+41 44 586 08 90

sales@bellivia.com

http://www.bellivia.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.