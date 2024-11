Starten Sie durch auf dem „LUWA-Areal für alle“

Ab sofort stehen Gewerbeflächen in Muri (AG) zur Miete für Sie bereit. Lesen Sie weiter und erfahren Sie mehr!

Auf dem Areal der ehemaligen Maschinen- und Apparatefabrik Luwa im Herzen von Muri (AG) wurde das Projekt „LUWA-Areal für alle“ lanciert.

Das Projekt wird von der Allianz Suisse Lebensversicherungsgesellschaft AG unterstützt und von der ARGE Quinto durch die Feldmann-Baumanagement AG fachmännisch realisiert. Auf dem 2,2 Hektaren grossen Industrieareal entsteht seither ein gemischtes Quartier mit Gewerbe-, Dienstleistungs- und Kulturnutzungen sowie Wohnungen.

Die Gewerbeflächen verfügen über massgeschneiderte Räume und sorgfältig konzipierte Grundrisse mit spezifischen Tragfähigkeiten auf verschiedenen Ebenen.

Das Erdgeschoss eignet sich mit einer grosszügigen Raumhöhe von 3,85 Metern und einer Tragfähigkeit von 500 kg/m2 ideal für Einzelhandel, Gewerbe und Verwaltung.

Das Obergeschoss, das hauptsächlich für Verwaltungszwecke vorgesehen ist, glänzt mit 2,80 Meter Deckenhöhe und einer Tragfähigkeit von bis zu 300 kg/m2.

Der Fokus des Projekts liegt auf der Schaffung eines funktionalen und gemeinschaftlichen Raums in einem kollaborativen Umfeld. Die Gemeinschaftsbereiche im gesamten Gebäude wurden sorgfältig entwickelt, um die Interaktion und Vernetzung zwischen den Mietern zu fördern und eine dynamische Geschäftsgemeinschaft zu ermöglichen, insofern dies gewünscht wird.

An diesem Standort können Sie Teil eines aufstrebenden und florierenden Geschäftszentrums werden. Mit Nachbarn wie dem „Haute Coiffeure Armida“ und dem „Physiomed Swiss“ befinden Sie sich in einem seriösen und angenehmen Geschäftsumfeld an bester Lage an der Haupt- und Durchfahrtsstrasse von Muri.

Ihr Interesse ist geweckt?

Dann rufen Sie mich noch heute an für einen unverbindlichen Besichtigungstermin.

Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Herr Peter Straub

Mitteldorfstrasse 32

6315 Oberägeri

Schweiz

+41 61 534 03 54

info@straubundpartner.com

Peter Straub Immobilienmanagement ist der Spezialist für die Vermarktung von aussergewöhnlichen Liegenschaften in ganz Europa. Ausserdem hat sich Geschäftsinhaber Peter Straub auf den Leerstandsabbau spezialisiert. Er kennt den internationalen Immobilienmarkt sehr genau. Immobilienmanagement und Leerstandsabbau sind seine Leidenschaft, gerade auch in komplexen Fällen.

