Start des AI-Solutions-Channels: BlueCallom mit neuem Agentic AI-Pre-Release-Programm

IT-Beratungsunternehmen und Implementierungspartner können als erste von einem riesigen Marktpotenzial profitieren

BlueCallom, Pionier im Bereich der Agentic AI, startet sein Pre-Release-Programm für IT-Implementierungs- und -Beratungsunternehmen. Diese erhalten einen frühen Zugang zu voll funktionsfähigen, sofort einsatzbereiten KI-Lösungen, die eine individuelle Entwicklung überflüssig machen und damit über die herkömmliche Software hinausgehen, beginnend mit dem autonomen Innovationssystem BlueCallom DISRUPT. Auf diese Weise können die Teilnehmer im Bereich der autonomen KI-Lösungen eine Vorreiterrolle einnehmen und ihren Kunden auf einfache Weise KI-Funktionen bereitstellen.

„Wir gehen über das Konzept der traditionellen Softwareentwicklung hinaus und bauen eine Community von Pionieren auf. Heute gibt es die unterschiedlichsten Partner-Netzwerke, etwa im Bereich SaaS oder Security, aber ein Channel-Netzwerk für KI-Lösungen gibt es noch nicht. Und genau das wollen wir entwickeln. Gemeinsam werden wir KI-Lösungen auf den Markt bringen, die die Art und Weise, wie Menschen in Unternehmen arbeiten, verändern und die Performance auf ein neues Niveau heben werden“, sagt Axel Schultze, CEO und Gründer von BlueCallom. „Dabei geht es nicht nur um Technologie, sondern darum, zukunftsorientierte Unternehmen für eine Welt zu rüsten, in der KI eine strategische Notwendigkeit sein wird. Wir stehen an der Schwelle, gemeinsam neu zu definieren, was möglich ist.“

Das Pre-Release-Programm begleitet Partner und Kunden vom Onboarding über die Lösungsimplementierung bis hin zu einer möglichen langfristigen Partnerschaft. Dabei erhalten die Teilnehmer jederzeit eine persönliche Unterstützung und maßgeschneiderte Beratung, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes IT-Implementierungspartners und Beraters zugeschnitten sind. Weitere Informationen zur Teilnahme finden sich unter https://bluecallom.com/business-partner

BlueCallom ist ein Pionier im Bereich der Agentic AI, also der autonomen künstliche Intelligenz, die mittels Agenten der nächsten Generation in der Lage ist, selbstständig zu handeln und zu entscheiden – allerdings immer kontrolliert von menschlichen Mitarbeitern. Auf diese Weise sind Innovations- und Produktivitätssprünge in Unternehmen möglich, die bislang als unmöglich galten. So können die schlüsselfertigen Lösungen beispielsweise Produktivitätslecks schließen und die Effizienz steigern, Innovationen autonom voranzutreiben und Berichte bewerten und daraus Lösungsvorschläge für Führungskräfte entwickeln.

BlueCallom erhielt 2024 den Deutschen Innovationspreis für sein Innovationsframework und die GPTBlue-Software. Das Unternehmen wurde 2022 von Axel Schultze gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Weitere Informationen unter https://bluecallom.com/

