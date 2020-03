StarLeaf tritt mit neuen innovativen Produkten und Funktionen in Aktion

StarLeaf verstärkt das Angebot mit verbesserter Flexibilität und Kontrolle für die Kunden, wodurch eine noch einfachere und zuverlässigere Zusammenarbeit durch Video ermöglicht wird, die der Arbeitsweise der Menschen entspricht

StarLeaf, der globale Anbieter von Konferenzraumlösungen und Videokonferenzdiensten für Unternehmen, hat seine StarLeaf Spring 2020-Version auf den Markt gebracht, die eine Vielzahl neuer Produkte, Funktionen und Upgrades umfasst. Zu den zentralen Updates gehören eine brandneue Microsoft Teams-Integration, eine neue StarLeaf MultiJoin, Guest Join- und Meet Now-Funktionalität sowie die Einführung von StarLeaf Huddle.

Die neuen Funktionen wurden entwickelt, um das Kundenerlebnis zu optimieren, indem sie die schnelle Zusammenarbeit durch Videokonferenzen von jedem beliebigen Ort aus, unabhängig von Gerät oder Plattform, noch einfacher machen.

StarLeaf for Microsoft Teams

Diese brandneue Integration kombiniert nahtlos StarLeaf-Videokonferenzen mit den erweiterten Kollaborationsfunktionen von Microsoft Teams. Durch die einfache Möglichkeit, von einem einzigen Arbeitsplatz aus zusammenzuarbeiten, wird die Produktivität von Unternehmen, die über Microsoft-Teams verfügen oder dorthin wechseln, dramatisch steigern, wobei die Benutzer sich mit jedem, überall und auf jedem Gerät, sowohl innerhalb als auch außerhalb ihres Unternehmens treffen können.

StarLeaf for Microsoft Teams erlaubt seinen Benutzern, StarLeaf-Videokonferenzen direkt von jedem beliebigen Microsoft Teams-Gruppe oder -Chat aus zu erstellen und zu planen und Konferenzen über die Teams- oder Outlook-Kalender verwalten.

StarLeaf MultiJoin

Um der Verwirrung entgegenzuwirken, die dadurch entsteht, dass Konferenzen über verschiedene Plattformen und Konferenzdienste hinweg verwaltet werden müssen, ermöglicht StarLeaf MultiJoin den Benutzern, per Knopfdruck von jedem StarLeaf-Raum aus sofort an Konferenzen teilzunehmen, ohne dass komplexe Einwahlcodes erforderlich sind. StarLeaf MultiJoin erleichtert den Benutzern im Handumdrehen das Verbinden und Zusammenarbeiten.

StarLeaf MultiJoin arbeitet mit Microsoft Teams (über CVI-Partner), Zoom, Webex, BlueJeans und Microsoft Skype for Business zusammen.

StarLeaf Huddle

StarLeaf Huddle, eine All-in-One-Videokonferenzraumlösung, die für das beste Benutzererlebnis bei Videokonferenzen in kleineren Räumen entwickelt wurde, ist jetzt zur Vorbestellung erhältlich. Mit StarLeaf Huddle können Unternehmen selbst aus den kleinsten Räumen an ihrem Arbeitsplatz das Beste herausholen und selbst den kleinsten Raum schnell zu einem Zentrum der Zusammenarbeit machen.

Guest Join, Meet Now und andere Verbesserungen

Mit einem scharfen Blick auf die Vereinfachung der Benutzererfahrung und das Angebot einwandfreier Qualität für die Benutzer hat StarLeaf auch Guest Join und Meet Now eingeführt, sodass es einfacher denn je ist, sich mit jemandem über StarLeaf zu treffen. StarLeaf-Räume, die jeden Konferenzraum in eine Videokonferenz-Suite verwandeln, haben eine verbesserte Benutzererfahrung mit neuen Bildschirmaweisungen und -anleitungen sowie der Möglichkeit, Bildschirme mit Hintergrundbildern anzupassen.

Andere umfangreichere Verbesserungen umfassen eine verbesserte Audio- und Videoqualität, die Unterstützung für eine höhere Bandbreite und die Einführung von personalisierbaren Kalendereinladungen.

Mark Richer, Chief Executive Officer von StarLeaf, kommentierte: „Wir bei StarLeaf sind grundsätzlich der Meinung, dass Zusammenarbeit nicht auf eine Plattform beschränkt werden sollte, weshalb es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass der Einzelne die Möglichkeit hat, so zu kommunizieren, wie es für ihn am besten funktioniert. Da es heutzutage so viele Kollaborationswerkzeuge auf dem Markt gibt, halten wir es für entscheidend, dass unser Angebot Unternehmen auf ihrem Weg zur Realisierung ihres eigenen erstklassigen Technology-Stacks unterstützt.“

„Unser Fokus liegt nach wie vor darauf, unseren Benutzern sichere und intuitiv einfache Raum- und Videokonferenzlösungen anzubieten, die von allen genutzt werden können, unabhängig davon, wo sie sich befinden, wie groß ihr Konferenzraum ist oder welche Hilfsmittel sie zur Verfügung haben“, sagte Richer.