Starkes Trio für den Untergrund

Entkopplungslösungen von Blanke

Gerade beim Fliesenverlegen gilt: Kein Untergrund gleicht dem anderen. Abhängig von der geplanten Nutzung ist deshalb eine optimale Untergrundvorbereitung ein wesentlicher Garant für ein langes und vor allem schadenfreies Fliesenleben. Gleich drei leistungsstarke und einfach zu verarbeitende Entkopplungslösungen bietet der Iserlohner Systemanbieter im Bereich Fliesenzubehör Blanke Systems GmbH für die richtige Untergrundverbesserung an: BLANKE PERMAT, BLANKE SECUMAT und BLANKE TRIBOARD.

Höchste Sicherheit ohne Einschränkungen erzielt der universelle Belagsträger BLANKE PERMAT sowohl bei industriellen als auch bei privaten Anwendungen. Der mit allen Fliesen- und Natursteinformaten und Dicken kombinierbare Belagsträger ist in den Anwendungskategorien EK-W, EK-G, EK-M und EK-H gemäß ZDB-Merkblatt „Entkopplungen im Innenbereich“ einsetzbar. Insbesondere bei kritischen Untergründen wie Holz- oder Dielenfußböden spielt BLANKE PERMAT dank seiner hohen Haftzugswerte sowie enormen Biege-, Zug- und Druckfestigkeit besten Schutz für den Oberbelag aus Fliesen oder Naturstein. Darüber hinaus überzeugt der universelle Belagsträger mit einer geringen Schichtdicke von nur 3,3 mm. Ob Heizestriche, junge Zementestriche oder Trockenestriche, BLANKE PERMAT ist die beste Wahl, wenn es um dauerhaft sichere Entkopplung geht.

Zur Entkopplung unter Keramik- und Natursteinbelägen auf Wand- und Bodenflächen im Innenbereich kommt BLANKE SECUMAT, ein reißfestes Sandwich-Polyestervlies mit stabiler Gewebearmierung, zum Einsatz. Trotz geringer Aufbauhöhe des Entkopplungsgewebes von nur 0,9 mm werden üblicherweise im Untergrund auftretende Zug- und Scherspannungen nicht in den Oberbelag eingeleitet. Vielmehr kann es aufgrund der dünnen Einbauhöhe auch nur partiell eingesetzt werden. Anwendung findet BLANKE SECUMAT in den Kategorien EK-W und EK-G in Kombination mit Fliesen/Naturstein im Format bis 60 x 60 cm und einer Mindestdicke von 7,5 mm. Neben zementären Estrichen lässt sich das vielseitige und dünne Entkopplungsgewebe auch auf jungen Estrichen, Heizestrichen, Trockenestrichen sowie Mischuntergründen ohne Höhenversatz verwenden.

Geht es um Entkopplung in Verbindung mit Trittschallminderung, bietet BLANKE TRIBOARD dank hoher Druckfestigkeit bei gleichzeitig geringem Flächengewicht und geringer Schichtdicke von nur 3 mm ein zusätzliches Plus bei der Untergrundvorbereitung. Denn mit der dünnschichtigen Trittschallminderungs- und Entkopplungsplatte lassen sich Verkehrslasten bis 5 kN/m² aufnehmen. In den Anwendungskategorien EK-W und EK-W-S sowie in Kombination mit Fliesen- oder Natursteinformaten von maximal 60 x 60 cm und einer Mindestdicke von 7,5 mm einsetzbar, erreicht die BLANKE TRIBOARD eine Trittschallverbesserung von bis zu 17 dB nach DIN EN ISO 140-8. Als spannungsabbauende Zwischenschicht ist die vor Ort besonders leicht auf Maß schneidbare Platte schnell und einfach zu verlegen.

Alle drei Entkopplungslösungen lassen sich darüber hinaus ideal mit den Flächenheiz- und Kühlsystemen von Blanke kombinieren und bieten so zusätzlichen Mehrwert für die Bodenkonstruktion.

Blanke überzeugt. Blanke Systems GmbH & Co. KG ist ein international tätiger Hersteller und Systemanbieter von Fliesenzubehör mit hohem Qualitätsanspruch und Wert. Kundennähe und jeweils auf die Märkte optimierte Vertriebsstrukturen und Logistik ermöglichen die erfolgreichen Aktivitäten in mehr als 80 Ländern. Mit dem frühzeitigen Erkennen von Marktentwicklungen legt man bei Blanke den Grundstein für Produktneuentwicklungen und baut so kontinuierlich sein Know-how aus. Die Produkte von Blanke helfen Handwerkern, Architekten und Planern dabei, gemeinsam überzeugende Arbeit zu leisten.

