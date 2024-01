Starker zweiter Platz im Kreativranking für fischerAppelt, live marketing

Kräftiger Sprung nach vorn im Deutschen Event-Kreativranking

fischerAppelt, live marketing hat im Deutschen Event-Kreativranking 2024 den Sprung auf Platz zwei geschafft. Im Vorjahresranking rangierte die Agentur noch auf Platz sieben. In diesem Jahr wurde das Deutsche Kreativranking zum 20. Mal vom Branchenmagazin BlachReport ermittelt. Das Ranking bewertet Kreativleistungen im Bereich Livemarketing und Livekommunikation und basiert auf der Auswertung eventspezifischer Kategorien nationaler und internationaler Wettbewerbe.

Für fischerAppelt, live marketing ist diese Platzierung weit vorn im Kreativranking eine Bestätigung der großen Potenziale für die Planung und Realisierung unterschiedlichster Formate, Veranstaltungsgrößen und Anforderungen. Mit fünf Projekten, die beim Golden Award of Montreux, dem Galaxy Award in den USA, dem internationalen Award beaworld, dem ADC Award und dem BrandEx Award eingereicht wurden, konnte die Agentur neun Gold-, sieben Silber- und vier Bronze-Auszeichnungen verzeichnen. Beim beaworld kamen der Grand Prix als höchste Auszeichnung und der Award der internationalen Presse dazu. Außerdem wurde fischerAppelt, live marketing auch noch als „Agency of the Year“ vom Veranstalter des BEA World Eventaward gewürdigt.

Dino Büscher, Geschäftsführer bei fischerAppelt, live marketing: „Wir freuen uns riesig über die Platzierung im Event-Kreativranking, die wir uns mit bahnbrechenden Ausnahme-Veranstaltungen wie ‚The Homeless Gallery‘ und dem FIFA Fan Festival erarbeitet haben. Jetzt geht der Blick wieder nach vorn. Auch in diesem Jahr werden wir einige aufregende Projekte realisieren – zum Beispiel im Rahmen der UEFA Euro 2024 im eigenen Land.“

fischerAppelt verdient Aufmerksamkeit für Marken und Unternehmen, die Wert schöpft. Daran arbeiten jeden Tag 700 Kolleginnen und Kollegen an zehn nationalen und internationalen Standorten für über 200 Kunden, darunter die Hälfte aller DAX-Konzerne. Wir integrieren Disziplinen projektbasiert und übergreifend von Data über Design bis Distribution, von Strategie über Stories bis Sales, von Planning über Produktinnovation bis Performance, von Kreation über Content bis Campaigning und richten alles auf ein wertvolles Ergebnis für Kunden und User aus. Das macht uns zu einer der führenden Agenturgruppen für kreative und integrierte Marketing- und Kommunikationslösungen.

fischerAppelt, live marketing GmbH

Widdersdorfer Straße 205

D-50825 Köln

Ansprechpartner: Dino Büscher

dino.buescher@fischerappelt.de

Tel.: +49 (0)221 569 38-0

Fax: +49 (0)221 569 38-201

Web: www.live.fischerappelt.de