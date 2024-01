Starker Jahresauftakt: BuildTec Software Group und GLASER Programmsysteme bündeln Kräfte in neu geschlossener Partnerschaft

Wildpoldsried / Hannover, 31. Januar 2024 – Nur drei Monate nach der erfolgreichen Formierung der BuildTec Software Group („BuildTec“), einer wachsenden europäischen Plattform für innovative Softwarelösungen im Bereich Bau & Handwerk, realisiert diese den nächsten, strategisch wichtigen Schritt: Mit der jüngst geschlossenen Partnerschaft mit der deutschen GLASER Programmsysteme GmbH („GLASER“) erweitert die Gruppe ihr Portfolio um einen weiteren internationalen Player für Bausoftware. GLASER, ein Spezialist für die Entwicklung und den Vertrieb professioneller CAD-Lösungen, und BuildTec bündeln ab sofort ihre Kräfte, um mittels Synergieeffekten künftig noch besser auf die Herausforderungen ihrer Kunden eingehen und diese bestmöglich bei ihren Transformationsprozessen unterstützen zu können. Matthias Glaser bleibt dem Unternehmen weiterhin in seiner Rolle als Geschäftsführer erhalten.

GLASER mit Hauptsitz in Hannover agiert als ein national sowie international etablierter Software-Spezialist mit Fokus auf die europäische Bauindustrie. Mit seinen innovativen Lösungen bedient GLASER einen internationalen Kundenstamm von über 4.000 Kunden, insbesondere aus den Bereichen Konstruktion und Ingenieurwesen aber auch der gesamten Baubranche. Besonderer Fokus des 1978 gegründeten und bislang inhabergeführten Unternehmens liegt dabei auf dem Vertrieb der CAD-Lösung für den konstruktiven Ingenieurbau „ISBCAD“.

Mit der nun geschlossenen Partnerschaft agiert GLASER ab sofort als Teil der wachstumsstarken BuildTec-Gruppe, die dadurch den Ausbau des Kundenstamms vorantreibt und das Produktportfolio um innovative Softwarelösungen erweitert.

Erst im November 2023 gelang BuildTec mit der Übernahme von E-KOMPLET A/S, einem dänischen Softwareanbieter für Projektmanagement im Handwerksbereich, den Ausbau der geografischen Präsenz in Skandinavien. Neben GLASER und E-KOMPLET A/S vereint die von den Bregal Unternehmerkapital-Fonds unterstützte BuildTec Software Group mit über 20.000 Kunden noch weitere bekannte Branchengrößen unter ihrem Dach. Dazu zählen unter anderem SEMA, ein weltweit führender Anbieter von CAD/CAM-Softwarelösungen für den Holz- und Treppenbau sowie die Blechbearbeitung mit den beiden Partnerunternehmen WGsystem, ein Anbieter von kaufmännischer Software für alle Handwerksbetriebe, sowie Compass, ein Software-Anbieter für den Treppen-, Holz- und Fensterbau mit den Schwerpunkten CNC-Verbindungen und Werkstattorganisation. Ebenfalls Teil der schlagkräftigen Software-Gruppe ist seit Oktober 2023 Hausmann & Wynen, Spezialist für ERP-Lösungen mit Fokus auf Elektriker und andere Handwerksbetriebe.

„Durch die Partnerschaft mit GLASER erweitern wir unser Produktportfolio um innovative Softwarelösungen für die Baubranche und gehen damit einen wichtigen Schritt, um den Wandel in der Industrie voranzutreiben und unseren eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen“, so Alexander Neuss, CEO der BuildTec Software Group.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der BuildTec Software Group“, ergänzt Matthias Glaser, CEO von GLASER. „Diese strategische Entscheidung gibt uns die Möglichkeit, GLASER als eines der führenden deutschen Softwarehäuser für den konstruktiven Ingenieurbau kontinuierlich weiterzuentwickeln, unser Produktangebot zu stärken und neue Marktsegmente zu erschließen.“

Über die BuildTec Software Group

Die BuildTec Software Group ist mit ihrem Portfolio aus mehreren führenden Softwaremarken im Bereich der Bautechnologie auf dem Weg zur führenden europäischen Plattform für Softwarelösungen, die mehr als 20.000 Kunden unterstützt. BuildTec ist bestrebt, die Baubranche mit zuverlässigen Lösungen zu unterstützen, die ihren Kunden helfen, die Herausforderungen einer konvergierenden Branche zu bewältigen. Mit Lösungen in den Bereichen Bau-ERP, Holzbau, Treppenbau und Blechbearbeitung deckt BuildTec mehrere Schlüsselbereiche entlang der Wertschöpfungskette der Baubranche ab. Renommierte Marken wie SEMA, Compass, Powerbird, Sitara und WGsystem sind die bevorzugten Werkzeuge, die von Tausenden von Unternehmen täglich verwendet werden. Um ihre Marktposition kontinuierlich auszubauen und den Kunden stets innovative Lösungen anzubieten, investiert die BuildTec Software Gruppe an ihren Standorten in Wildpoldsried, Dortmund, Aarlborg und Monheim jährlich durchschnittlich 15 % ihres Umsatzes in die Weiterentwicklung der Lösungen.

Über GLASER Programmsysteme GmbH

Die GLASER Programmsysteme GmbH ist auf die Entwicklung und den Vertrieb anwendungsfreundlicher und praxisgerechter Softwarelösungen für die Bauplanung spezialisiert. Mit dem Stammprodukt ISBCAD, dem 3D Modellierer Tekla Structures und dem Mixed Reality Bauhelm Trimble XR10 bietet GLASER professionelle CAD-Lösungen in 2D und 3D bis hin zur ausführungsreifen BIM-Planung, Mixed Reality und maßgeschneiderter Auftragsentwicklung effizienter Software für über 4.000 Kunden. Seit mehr als dreißig Jahren steht GLASER für hohe Kompetenz, hervorragende Qualität und exzellenten Service. Das Team von GLASER besteht mehrheitlich aus Bauingenieuren, die sich insbesondere auf die Entwicklung und den Einsatz von CAD-Software spezialisiert haben. Der Standort des Unternehmens befindet sich in Hannover.

Firmenkontakt

BuildTec Software GmbH

Alexander Neuss

Salzstraße 25

87499 Wildpoldsried

+49 (0)8304 – 939 0



https://www.sema-soft.de

Pressekontakt

Wordfinder GmbH & Co. KG

Katrin Kammer

Osterbrooksweg 35

22869 Schenefeld

+49 (0)40 840 55 92-0



https://www.wordfinderpr.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.