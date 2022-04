STARFACE mit STARFACE Microsoft Teams-Integration

Die STARFACE MS Teams Integration bindet die STARFACE UCC-Funktionen in Microsoft Teams ein / Integration ohne dedizierte Hardware / Plattformübergreifende Präsenz- und Ruflisteninformationen

Karlsruhe, 20. April 2022. Ab dem 02.05.22 stellt STARFACE die „STARFACE MS Teams Integration“ zur Verfügung. Sie ermöglicht es STARFACE Anwendern, aus der bestehenden Microsoft Teams-Umgebung heraus auf die UCC-Features der TK-Anlage zuzugreifen und führt die Präsenz- und Ruflisteninformationen zusammen.

„In der dynamischen Arbeitswelt von heute sind Mitarbeiter mehr denn je auf leistungsfähige Collaboration-Funktionalitäten angewiesen. In der Praxis haben die meisten Unternehmen aber nach wie vor mehrere Insellösungen im Einsatz – und wenn multiple Presence-Management-Tools, Ruflisten und Kalender gepflegt werden müssen, bleibt der Mehrwert auf der Strecke“, so Florian Buzin, CEO von STARFACE. „Mit unserer neuen „Integration für Microsoft Teams“ führen wir STARFACE und Teams ganz einfach in einer durchgängigen Oberfläche zusammen. So bleiben verteilte Teams plattformübergreifend über den Status ihrer Kollegen im Bilde – und können zeitgemäß zusammenarbeiten.“

IP-Telefonie direkt aus MS Teams starten

Die vom langjährigen STARFACE Excellence Partner Fluxpunkt entwickelte „STARFACE Integration für Microsoft Teams“ ermöglicht es den Anwendern, Anrufe per Mausklick aus der MS-Teams-Oberfläche heraus zu initiieren. Aufgebaut wird das Gespräch dabei über den Call Manager der STARFACE App, der als Softphone auch die Funktionstasten, Ruflisten und Präsenzinformationen der Telefonanlage in Teams bereitstellt. So lassen sich im laufenden Gespräch zahlreiche Leistungsmerkmale aktivieren – etwa Halten, Weiterleiten, Konferenzen, Call2Go, Aufzeichnungen und viele mehr.

Nahtlose Integration in vorhandene TK-Umgebung

Um die Telefonie-Infrastruktur so einfach wie möglich zu halten, werden sämtliche ein- und abgehenden Gespräche auch weiterhin über die STARFACE Telefonanlage und deren hinterlegte SIP-Trunks geroutet. Die Unternehmen können also auch bei der Telefonie über Microsoft Teams aus einer breiten Auswahl führender Provider wählen und müssen ihre bestehende Konfiguration nicht anpassen. Vorhandene Infrastrukturkomponenten und Integrationen – etwa DECT-Umgebungen oder Faxgeräte – werden ebenso wie die STARFACE Konfiguration beibehalten.

Flexible Lizenzierung nach Benutzeranzahl

Da die „STARFACE MS Teams Integration“ vollständig softwarebasiert ist, ist keine Einbindung zusätzlicher Hardware-Komponenten erforderlich. Die Lizenzierung der Lösung richtet sich flexibel nach der Anzahl der benötigten Benutzerlizenzen und kann bei Bedarf angepasst werden.

Für Fragen zur Microsoft Teams-Integration steht interessierten Ansprechpartnern der STARFACE Vertrieb unter 0721 151042-30 zur Verfügung.

Mehr zum Thema erfahren interessierte Leser unter https://www.starface.de/support/de/.

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist eine Tochtergesellschaft der SF Technologies Holding GmbH mit Sitz in Karlsruhe. Ebenfalls zur SF Gruppe gehören die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München.

