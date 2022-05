Star Micronics stellt neuen TSP100IV und innovative POS-Lösungen auf der EuroCIS 2022 in Düsseldorf aus

High Wycombe, Großbritannien, 25. Mai 2022 Der internationale POS-Hardwarehersteller Star Micronics präsentiert auf der EuroCIS 2022 (31. Mai bis 2. Juni 2022) in Halle 9/A14 seine neuesten Cloud- und Tablet-POS-Lösungen zusammen mit einer Reihe marktführender POS- und Zahlungssoftwareunternehmen, darunter Extenda Retail, fiskaly, Flour, GSoft, Leaf Systems, Repertus, SumUp und Zettle by Paypal.

Star wird auf der Messe neue Hardwareprodukte für POS-Systeme und Selbstbedienungskioske im Einzelhandel sowie einzigartige Technologien vorstellen, die für moderne Verkaufsstellen von zentraler Bedeutung sind. Die breite Palette von Partnern, die diese Produkte am Stand vorführen werden, unterstreicht die Bemühungen von Star, einzigartige Lösungen zu entwickeln, die sich einfach integrieren lassen. Dieser Ansatz hat es Star ermöglicht, ständig neue Partnerschaften aufzubauen und bestehende Kooperationen weiter zu stärken.

Die Zusammenarbeit von Star mit fiskaly, einem Unternehmen, das eine vollständig zertifizierte Cloud-TSE gemäß KassenSichV anbietet, bietet Vorteile sowohl für größere Einzelhandels- und Restaurantketten als auch für kleinere Betriebe, die jetzt oder in Zukunft Cloud-Kassensysteme verwenden möchten. Star hat eine Reihe von innovativen Lösungen für das Drucken von Belegen und Bestellungen entwickelt. Sie bieten die erforderliche Flexibilität für die Integration herkömmlicher und hochmoderner Tablet- und Cloud-basierter POS-Systeme für den Einzelhandel in einem sich schnell verändernden Markt.

Angesichts von bisher über 2,5 Mio. verkaufter Geräte weltweit zählt die TSP100-Serie zu den beliebtesten Druckerserien von Star. Der vor kurzem auf den Markt gebrachte TSP100IV, der innovative neue Funktionen für den Omni-Channel-Einzelhandel bietet, und der neue TSP143IV UE, der dank mehrerer Anbindungsmöglichkeiten für herkömmliche POS-Anwendungen und für mobile und Cloud-basierte POS-Systeme geeignet ist, werden auf der Messe zu sehen sein. Der Drucker verfügt neben Ethernet- und USB-C-Schnittstellen auch über einen USB-A-Port mit Android Open Accessory-(AOA)-Unterstützung für den wachsenden Android-Markt. Dadurch können Android-Tablets und -Mobilgeräte zum Datentransfer und Aufladen direkt per Kabel angeschlossen werden.

Der TSP100IV ist mit dem neuen WLAN-Modul MCW10 von Star erhältlich, das eine kompakte WLAN-Lösung darstellt, die den neuen WPA3-Standard für die kabellose Druckerkommunikation unterstützt. Das Modul unterstützt sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-Band, wobei das 5-GHz-Band resistent gegen die von Mikrowellenherden erzeugten elektromagnetischen Wellen ist und somit eine sichere und effektive WLAN-Lösung für das Gastgewerbe darstellt. Das MCW10 wird mit Ethernet- und USB-Kabeln geliefert. Es stellt eine kostengünstige Plug-&-Play-WLAN-Lösung mit mehreren Ports für den TSP100IV und mC-Print™ dar, da es den Anschluss von zwei Druckern oder anderen Geräten gleichzeitig ermöglicht. Durch den Einsatz des MCW10 können Benutzer dank der Quick Setup Utility von Star schnell und einfach von robuster kabelloser Kommunikation profitieren.

Damit Einzelhandelsunternehmen ihren Kunden ein nahtloses Omni-Channel-Erlebnis anbieten können, ist die einzigartige CloudPRNT™-Technologie von Star bei einer Vielzahl von Druckern von Star verfügbar und in den TSP100IV integriert. Damit ist es möglich, von einer Online-Bestellplattform oder E-Commerce-Lösung aus direkt auf einem Drucker in der Filiale zu drucken, ohne dass vor Ort ein Tablet oder POS-System benötigt wird.

Neben dieser Technologie wird Star auch StarPrinter.online präsentieren, ein vollständig verwalteter Service für Einzelhandelsunternehmen zur Verwaltung des Druckerbestands. Der Zeit- und Kostenaufwand für Einrichtung und Integration ist dadurch minimal. Kunden können Belege oder Bestellungen bei Bedarf als HTML-Datei oder sogar als E-Mail direkt an den Drucker senden. Darüber hinaus ist es ideal für Kunden im Gastgewerbe, die Bestellungen von ihren eigenen Websites direkt in der Küche drucken möchten, ohne dass der Koch ein Tablet in die Hand nehmen muss.

Da Nachhaltigkeit ein wichtiges Anliegen ist, wird Star eine Reihe alternativer Optionen vorstellen, darunter ReStick-Medien und umweltfreundliche Medienlösungen, die sowohl nachhaltig als auch recycelbar sind, wie Blue4est®-zugelassenes Papier.

Der Drucker TSP654IISK für trägerlose Etiketten und der neue Kioskmechanismus SK1-311SK für trägerlose Medien bieten vielseitige Etikettierlösungen, die trägerlose MaxStick®-Medien unterstützen. Angesichts der Zunahme der Online-Bestellungen und der strengeren Vorschriften in Bezug auf die Allergenkennzeichnung bietet der cloudfähige TSP654IISK eine umweltfreundliche Lösung für den Druck von Online-Bestellungen von Kunden (zum Mitnehmen oder für die Lieferung) sowie für die Artikelkennzeichnung.

Um Unternehmen ein besseres Kostenmanagement und mehr Flexibilität zu ermöglichen, stellt Star außerdem das neue Konzept LeasyPay vor, das kleinen Unternehmen gegen eine monatliche Gebühr eine Komplettlösung mit Hardware, Software und allen für die Betriebsabläufe erforderlichen Ressourcen bietet. In den letzten zwei Jahren hat sich gezeigt, dass die Planbarkeit von Ausgaben und die Sicherstellung der Betriebsabläufe in den Kassenbereichen für Einzelhandel und Gastgewerbe geschäftskritisch sind und zunehmend flexible Lösungen erfordern.

„Wir freuen uns, unsere neuesten POS-Lösungen in diesem Jahr mit zahlreichen Partnern auf der EuroCIS präsentieren zu können“, erklärte Simon Martin, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA. „Die einzigartigen und vielseitigen Lösungen von Star ermöglichen es Unternehmen jeder Größe, von fortschrittlicher Technologie sowie einer Fülle innovativer Funktionen für den Omni-Channel-Handel zu profitieren.“