Stabwechsel beim Bau-Prüfverband Südwest e.V.

Auf Dr. Lutz Wentlandt folgt Axel Härtel

Am 01. März 2023 startete Axel Härtel als neuer Geschäftsführer des BPS Bau-Prüfverband Südwest e.V. – Vereinigung qualitätsbewusster Wohnbauunternehmen. Er übernahm die Position von Dr. Lutz Wentlandt, der seit Gründung des Bau-Prüfverbandes im Jahr 1995 den BPS führte und die Mitglieder betreute.

Der Vorstand des BPS unter Führung des Verbandsvorsitzenden Uli Meinzer konnte mit Axel Härtel einen neuen Geschäftsführer mit umfassender Erfahrung in der Bau- und Wohnungswirtschaft gewinnen. Der Branchenkenner wird die bisher schon hohen Qualitätsziele des BPS weiterführen. Dazu zählt, eine hohe Bauqualität für Unternehmen der Wohnungswirtschaft zu gewährleisten.

Die Vorstände der beiden südwestdeutschen Landesverbände des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. hatten den Bau Prüfverband zusammen mit Mitgliedern, denen die Qualitätssicherung im Wohnungsneubau ein besonderes Anliegen war, vor fast 30 Jahren gegründet. Unter Einbindung von ö.b.u.v. Sachverständigen wurde eine Konzeption der baubegleitenden Qualitätssicherung für den Wohnungsneubau entwickelt, die sich bis heute bewährt hat.

Der BPS gehört zu den wichtigsten Veranstaltern bautechnischer Seminare im Bereich der unternehmerischen Wohnungswirtschaft. Vorrangig an den Veranstaltungsorten Frankfurt, Mannheim, Stuttgart und München werden pro Jahr ca. 20 Seminare, Fachtagungen und Baustellentreffen organisiert. Die Fortbildungsveranstaltungen, die sich vor allem an die Planer, Projekt- und Bauleiter in den Bauträger- und Wohnungsunternehmen wenden, werden in den kommenden Jahren verstärkt die energetische Sanierung und Modernisierung bei der Themenauswahl berücksichtigen.

Zu Härtels Aufgaben beim BPS gehört es unter anderem, geeignete Themen und Referenten für diese hochkarätigen Informationsveranstaltungen zu finden.

Axel Härtel verfügt über eine Vielzahl an Kontakten zu relevanten Zukunftsinstituten. Er selbst bezeichnet sich als fleißigen Netzwerker.

Über seine neue Aufgabe sagt er: „Ich freue mich auf die neuen Aufgaben durch den Bau-Prüfverband Südwest und sehe es als Ehre an, mein Lieblingsthema – die Vermeidung von Fehlern – im Verband weiter voranzutreiben“.

Axel Härtel übernimmt die Verbandsgeschäftsführung in einer Phase, in der sich die Wohnungswirtschaft im Umbruch befindet.

Die dem Verband als Mitglied angehörenden Wohnungs- und Bauträgerunternehmen stehen einer ungewissen Nachfrageentwicklung gegenüber. „Die politischen Vorgaben, die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Ausrichtung in der Wohnungsbauförderung lassen eine künftige Konzentration der Bauaktivitäten auf die energetische Modernisierung und Sanierung der Wohnungsbestände erwarten.

Foto Vorstand BPS:

v.l.n.r. Markus Kübler, Uli Meinzer (1. Vorsitzender), Axel Härtel, Dr. Lutz Wentlandt, Volker Bouchon, Dr. Walter Winkelmann, Claus-Heinrich Mohr

Für Unternehmen der Wohnungswirtschaft, denen eine hohe Bauqualität ein besonderes Anliegen ist, gründeten die beiden südwestdeutschen Landesverbände des BFW Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e.V. im Jahr 1995 den BPS Bau-Prüfverband Südwest e. V.

Die dem BPS angeschlossenen Firmen können die baubegleitende Qualitätssicherung nutzen, die der Verband in Zusammenarbeit mit ö.b.u.v. Sachverständigen organisiert. Weiter bietet der BPS den in den Mitgliedsfirmen tätigen Planern, Projekt- und Bauleitern sowie deren bautechnisch interessierten Geschäftsleitung ein umfassendes Fortbildungsprogramm.

Kontakt

Bau-Prüfverband Südwest e.V.

Axel Härtel

B2 16

68159 Mannheim

06 21 / 73 60 720



https://www.bps-baupruefverband-suedwest.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.