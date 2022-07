SPREEFREUNDE wollen 2022 klimapositiv werden

Durchdeklinierte Nachhaltigkeitsstrategie

Bis zum Ende des Jahres wollen die SPREEFREUNDE klimapositiv sein. Das sieht die Nachhaltigkeitsstrategie der Berliner Kreativ- und Livekommunikationsagentur vor. Nach der Einführung der Qualitätsmanagement-Norm ISO 9001 und der Informationssicherheitsnorm ISO/IEC 27001 sowie des aktuell in der Umsetzung befindlichen TISAX, dem Prüf- und Austauschverfahren für Informationssicherheit in der Automobilindustrie, streben die Kreativen von der Spree in diesem Jahr noch die Zertifizierung ISO 20121 für ein nachhaltiges Eventmanagement an.

Die anvisierte Zertifizierung ISO 20121 stellt eine internationale Norm dar, die die Anforderungen an ein nachhaltiges Managementsystem festlegt. Im Kern sieht sie verschiedene Maßnahmen vor – wie zum Beispiel das Identifizieren von Möglichkeiten zur Optimierung von Eventplanung und -durchführung, das Erreichen bewährter Verfahren bei Effizienz und Leistung und die Definition von Aufgaben und Verantwortungsbereichen der Mitarbeiter:innen, Subunternehmer:innen und Lieferant:innen.

Für das Erreichen der gesetzten Ziele in der Klimapositivität plant das Unternehmen aus der Live-Kommunikationsbranche 2022 drei Schritte: Fortgesetzt wird die 2021 begonnene Kompensation über Planetly. Die Berechnung zum CO2-Management erfolgt in den Bereichen Office mit Personal, Reisen und Fahrzeugflotte und bewirkt damit bereits eine Klimaneutralität für das vergangene Jahr. Als Basis für eine weitere Zertifizierung sind einzelne Eventkompensationen vorgesehen und als dritten Schritt haben die SPREEFREUNDE die Zertifizierung bei VisitBerlin für Sustainable Meetings und Sustainable Partner ins Auge gefasst.

Mit der Nachhaltigkeitsstrategie folgen die SPREEFREUNDE ihrer selbstdefinierten Markt- und Kundenorientierung. „Unsere Kunden stellen höchste Ansprüche an die Qualität, Nachhaltigkeit, Sicherheit und Anwendbarkeit der angebotenen Dienstleistungen und Produkte. Wir gewinnen und erhalten das Vertrauen unserer Kunden nur durch die Erfüllung dieser Ansprüche. Durch kompetenten Service beweisen wir in uns gesetztes Vertrauen. Unser Erfolg beruht auf dem Einsatz und der Qualität unserer Mitarbeiter. Wir setzen uns als Ziel, zu wachsen und durch neue Ideen sowie dem Dialog mit allen Beteiligten die Zufriedenheit und Nachhaltigkeit unserer Kunden in Zukunft weiter zu steigern“, erklärt dazu Philipp Panzer, Geschäftsführender Gesellschafter und COO der SPREEFREUNDE.

Die Beratungskompetenz für diesen Bereich haben die SPREEFREUNDE zur Chef:innensache erklärt und erst kürzlich ein Whitepaper mit dem Thema „Die Eventbranche grün gestalten“ inklusive Case Studies zu Messebau und E-Mobilität herausgebracht. Die Veröffentlichung erschien auf der Website der Agentur.

Das Ziel und der dazu gehörende Maßnahmenkatalog entsprechen der Innovationsorientierung der international tätigen Agentur. Philipp Panzer: „Innovation ist für unser Geschäft eine treibende Kraft und die Basis für unseren zukünftigen Geschäftserfolg. Innovation bezieht sich dabei auf alle unternehmensrelevanten Prozesse und spiegelt sich in der Anpassungsfähigkeit des Unternehmens auf sich verändernde Markt- und Anbieterbedingungen wider. Dazu zählt insbesondere auch die Nachhaltigkeit“, sagt der Mitgründer der SPREEFREUNDE.

Bildunterschrift: Planetly Klimakompensation 2021 (Foto: SPREEFREUNDE, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH (www.spreefreunde.com) entwickelt für seine Kund:innen Live-, Digital- und Hybrid-Kommunikationskonzepte mit einer klaren strategischen und kreativen Ausrichtung. SPREEFREUNDE wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen der Live-Kommunikationsbranche. Das 20-köpfige Team besteht aus Designer:innen, Strateg:innen, Event-Manager:innen, Künstler:innen, Programmierer:innen und weiteren digitalen Expert:innen, die jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte realisieren. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte und persönliche Corporate Events, Digital Events, Hybrid Events, Brandings, Messestände, Showrooms, Roadshows und Markenpositionierungen.

