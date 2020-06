SPREEFREUNDE und bttr.live spenden Schutzmasken für die Berliner Tafel

Die Berliner Livekommunikations-Agentur Spreefreude GmbH und Branchenkollege Christian Lehnert von bttr.live engagieren sich gemeinsam für einen guten Zweck. Sie spendeten der Berliner Tafel 11.100 Schutzmasken und konnten mit dieser Spende den notwendigen Schutzbedarf des eingetragenen Vereins für ein ganzes Quartal decken.

Die SPREEFREUNDE orderten die Schutzausrüstungen über einen Medizinhersteller. Als Fahrer unterstützte Christian Lehnert die Berliner Einrichtung für bedürftige Menschen in der Covid-19-Zeit.

Seit Wochen beliefert die 1993 gegründete Berliner Tafel bedürftige Menschen zu Hause. Die Corona-Krise führte in der Bundeshauptstadt zur Schließung der Tafel-Ausgabestellen. Damit bedürftige Menschen weiterhin Lebensmittel erhalten, passte die Tafel ihren Betrieb der Corona-bedingten Situation an. Seitdem liefern ehrenamtliche Unterstützer die Lebensmitteltüten an die Haustür der Tafel-Kunden. In Vor-Corona-Zeiten unterhielt die Tafel 45 Ausgabestellen, die monatlich von rund 50.000 Menschen besucht wurden.

Auch der bekannte Lifestyle-Fotograf Robert Schlesinger engagierte sich bei der Spendenaktion und setzte kostenlos das Fotoshooting um. Für Tim Krannich ist das gemeinsame Engagement für die Berliner Tafel eine Selbstverständlichkeit. „In diesen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, hilfsbedürftige Menschen nicht zu vergessen“, erklärt der Geschäftsführer der SPREEFREUNDE.

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH aus Berlin zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche in Berlin und wurde 2009 von Tim Krannich, Jens Darsow und Philipp Panzer gegründet. Das 25köpfige-Team aus Designern, Strategen, Event-Managern, Planern und Künstlern entwickelt jährlich rund 250 nationale und internationale Projekte. Zum Leistungsspektrum der Kommunikationsprofis gehören Corporate Events und -Brandings ebenso wie Messestände, Roadshows, Showroomsund Markenpositionierungen.

SPREEFREUNDE GmbH

Marienburger Straße 16

D-10405 Berlin

Ansprechpartner: Tim Krannich, Geschäftsführer

tim@spreefreunde.com

Tel.: +49 (0) 30 555 740 60,

Internet www.spreefreunde.com