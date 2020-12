SPREEFREUNDE freuen sich über Neugeschäft und Award-Erfolg

Die SPREEFREUNDE aus Berlin entwickelten ein Award-prämiertes Konzept und freuen sich über New-Business-Erfolge. „So kann es im nächsten Jahr gern weitergehen“, meint dazu Geschäftsführer Tim Krannich.

Auf die Kompetenz und Kreativität der Berliner Livekommunikationsspezialisten vertrauen der Volkswagen Konzern, die me and all hotels und ein Cloud-Software-Anbieter. Sie vergaben jüngst ihre Aufträge an die Berliner Agentur.

Ein preisgekröntes Konzept entwickelten die Kommunikationsprofis von der Spree für das me and all in Mainz. Das Hotel erhielt den „Best of Wine Tourism Award 2021“ in der Kategorie Unterkunft. Die Jury urteilte und lobte: „Weinreben um die Zimmernummern sowie ausgesuchte Fotografien von Weinfesten in den Aufzügen und auf den Fluren ergänzen thematisch das Flair des Hauses. Ein toller Ansatz.“ Damit bewiesen die SPREEFREUNDE erneut ihre herausragende Kreativität in der Kommunikation live im Raum.

Im digitalen Raum bewegt sich die Berliner Agentur erfolgreich mit seinem digitalen Eventformat EDE (Emotional Digital Events). EDE kam aktuell für einen Neukunden aus dem Cloud-Software-Business zum Einsatz, für den die SPREEFREUNDE im Rahmen eines virtuellen Kick-off Event berieten.

Auch für den Volkswagen Konzern ist die Berliner Agentur weiter erfolgreich unterwegs. Für das Recruiting & Talent Marketing der Volkswagen AG setzte das Interior Design Team der Livekommunikationsagentur in Wolfsburg ein Office Space/Corporate Branding Projekt inklusive eines Neon-Cubes um. Dieses basierte auf einem Messestandkonzept 2020 und konnte aufgrund seiner nachhaltigen und modularen Planung aus bereits bestehenden Modulen zusammengesetzt werden.

Bildunterschrift: Volkswagen Messestand OOP 2020 München (Foto: Robert Schlesinger, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH aus Berlin zählt zu den führenden Unternehmen der Livekommunikations-Branche in Berlin und wurde 2009 von Tim Krannich, Jens Darsow und Philipp Panzer gegründet. Das 25-köpfige-Team aus Designern, Strategen, Event-Managern, Planern und Künstlern entwickelt jährlich rund 250 nationale und internationale Projekte. Zum Leistungsspektrum der Kommunikationsprofis gehören Corporate Events und -Brandings ebenso wie Messestände, Roadshows, Showrooms und Markenpositionierungen.

Marienburger Straße 16

D-10405 Berlin

Ansprechpartner: Tim Krannich, Geschäftsführer

tim@spreefreunde.com

Tel.: +49 (0) 30 555 740 60

Internet www.spreefreunde.com