sportspaß: Neue Kurse im Sportcenter Billstedt in Hamburg

Breitgefächertes Angebot für alle Generationen – Günstige Mitgliedsbeiträge

Hamburg, 30. Dezember 2024. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, erweitert sein vielseitiges Angebot im sportspaß-Center Billstedt in der Möllner Landstraße 8 in Hamburg. Mitglieder und Interessierte erwarten spannende neue Kurse, die für jede Alters- und Fitnessgruppe etwas zu bieten haben.

Die neuen Kurszeiten im Überblick:

Montag:

15:30 Uhr: Reha Sport

16:30 Uhr: Ballett Workout

17:30 Uhr: Oriental Dance

Dienstag:

16:30 Uhr: Pilates

17:30 Uhr: Hatha Yoga

Mittwoch:

16:30 Uhr: Soft Fitness

Donnerstag:

16:15 Uhr: Abenteuer Bewegung (2-4 Jahre)

Freitag:

09:00 Uhr: BBRP

17:30 Uhr: twerXout

Sonntag:

15:30 Uhr: Ballett Workout

16:30 Uhr: Rücken Power

Ein Ort zum Wohlfühlen

Das sportspaß-Center Billstedt, zentral gelegen in der Möllner Landstraße 8, bietet auf rund 3.000 Quadratmetern ideale Bedingungen für Sport und Entspannung. Mit drei großzügigen Gymnastik- und Tanzräumen, einem modernen Fitnessgerätebereich und einem Saunabereich mit zwei Saunen ist das Center ein Treffpunkt für alle, die Gesundheit, Fitness und Gemeinschaft suchen.

Entspannen in der Sauna

Nach dem Training laden die Saunen zu wohltuender Erholung ein. Die Sauna öffnet an allen Trainingstagen ab 11:00 Uhr und schließt 45 Minuten vor dem Center. Jeden Dienstag gehört der Saunabereich exklusiv den Damen.

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 08.45 – 21.30 Uhr

Samstag: Geschlossen

Sonntag: 09.45 – 18.00 Uhr

Gemeinsam fit und aktiv

Egal ob gezielte Rehabilitation, sanfte Fitness, kreative Kindersportangebote oder dynamische Tanz- und Workout-Kurse – das neue Kursprogramm lädt dazu ein, aktiv zu werden und Spaß an Bewegung zu erleben.

Breit gefächertes Kursangebot

sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel (www.sportspass.de/kursbeschreibungen). Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Bodyfitüber entspannende Yoga-Stunden bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei. Die über 500 kompetenten und qualifizierte Trainerinnen und Trainer führen durch die jeweiligen Kurse und stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag bei sportspaß beträgt 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können dabei nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten Sport treiben will, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können die Fitness-Studios und die Saunen benutzt werden.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt es auf der Webseite oder direkt vor Ort in den Centern von sportspaß e.V.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen sportspaß-Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

Bildquelle: Freepik