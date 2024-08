sportspaß e.V. beim „Hamburger Tag der Familien“

Am 31. August 2024: Awechslungsreiches Kursprogramm für Kinder und Eltern in den sportspaß-Centern

Hamburg, 27. August 2024. Am Samstag (31. August 2024) ist es wieder soweit: Der „Hamburger Tag der Familien“ findet statt, und sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, ist mit einem abwechslungsreichen Programm dabei. „Wir haben für diesen besonderen Tag ein vielfältiges Kursprogramm für die ganze Familie zusammengestellt. Gemeinsam mit unseren engagierten Trainerinnen und Trainern bieten wir am Samstag spezielle Kurse an, die darauf abzielen, Kindern und Eltern gleichermaßen Spaß an Bewegung und sportlichen Aktivitäten zu vermitteln“, betont Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V.

Der „Hamburger Tag der Familien“ bietet allen Hamburger und Hamburgerinnen die Gelegenheit, Angebote in ihrer Nachbarschaft kennenzulernen und neue Kontakte zu knüpfen. In der ganzen Stadt präsentieren sich Akteurinnen und Akteure, die den Familienalltag mit ihren Angeboten bereichern. Dieses Jahr steht der Tag unter dem Motto „GESUND AUFWACHSEN“.

Das Programm bei sportspaß

Die Kurse bei sportspaß richten sich insbesondere an Eltern mit Kindern im Alter bis zu 12 Jahren und umfassen unter anderem Hip Hop, Inline-Roller Skaten, Abenteuer Bewegung und Yoga für Kinder.

Im sportspaß-Center Altona (Paul-Nevermann-Platz 13) gibt es um 14.00 Uhr den Kurs Hip Hop Special für Kids; geeignet für Kinder von 6 bis 12 Jahren.

Im Center Berliner Tor (Westphalensweg 11) findet um 11.30 Uhr ein Inline-Roller Skaten für Familien statt.

Gleich drei Kurse finden im Center City Nord (Überseering 19-3) statt: Um 12.15 Uhr Abenteuer Bewegung für Kinder von 5 bis 8 Jahren; um 13.15 Uhr Abenteuer Bewegung für Kinder von 3 bis 6 Jahren und um 15.00 Uhr gibt es 3-6 Jahre) Kinder- und Eltern-Yoga (80 Minuten).

Im sportspaß-Center Harburg

(Harburger Ring 10) beginnt um 13.30 Uhr der Kurs Born2Move für Kinder von 5 bis 7 Jahren; um 14.30 startet der Kurs Ballett für Kinder von 8 bis 11 Jahren und um 15.30 Uhr Born2Mov für Kinder von 2 bis 3 Jahren, Eltern dürfen dabei mit in den Kurs.

Im Center Holsteinischer Kamp (Holsteinischer Kamp 87) können sich Kinder von 3 bis 5 Jahren um 10.00 Uhr auf einen Yoga-Kurs freuen und um 11.00 startet der Kurz für Kinder von 6 bis 9 Jahren.

Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V., betont die Bedeutung der Veranstaltung: „Der Hamburger Familientag ist eine wunderbare Gelegenheit, Familien in unserer Stadt zusammenzubringen und ihnen die vielfältigen Sportangebote von sportspaß näher zu bringen. Wir sind stolz darauf, Teil dieser wichtigen Veranstaltung zu sein und dazu beizutragen, dass Kinder und Eltern gemeinsam gesund aufwachsen können.“

Die Teilnahme an den Kursen am Tag der Familie ist kostenfrei. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Einfach vorbeikommen und mitmachen.

Günstige Mitgliedsbeiträge für alle Altersgruppen

sportspaß überzeugt durch attraktive und faire Mitgliedsbeiträge. Erwachsene zahlen nur 19,50 Euro pro Monat, während Kinder bis 16 Jahre bereits für 8,50 Euro im Monat an den vielfältigen Kursangeboten teilnehmen können. Neben dem umfangreichen Grundangebot können Mitglieder exklusive Zusatzleistungen in Anspruch nehmen. Für einen geringen Aufpreis von 10,00 Euro im Monat stehen Fitnessstudios zur Verfügung, und die Nutzung der Saunas kostet nur 17,00 Euro zusätzlich im Monat. Wer beides kombiniert, zahlt lediglich 20,00 Euro im Monat.

Mit über 500 zertifizierten Trainerinnen und Trainern, die in 120 verschiedenen Sportarten qualifiziert unterrichten, bietet sportspaß eine hochqualifizierte Betreuung. Die familiäre Atmosphäre sowie die gelebte Hilfsbereitschaft und Toleranz im Verein schaffen ein angenehmes Umfeld für alle Mitglieder.

Breit gefächertes Kursangebot

sportspaß e.V. bietet ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevel (www.sportspass.de/kursbeschreibungen). Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Bodyfitüber entspannende Yoga-Stunden bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei.

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto „Weil es gemeinsam mehr sportspass macht“ ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

