Sportfischen in NL: Nachhaltiges Wachstum gefördert

Entdecken Sie die bemerkenswerte Beliebtheit des Angelsports und das Engagement von Sportvisserij Nederland für nachhaltiges Wachstum.

Seit der Einführung des VISpas im Jahr 2007 verzeichnet Sportvisserij Nederland nahezu jedes Jahr einen Anstieg der Mitgliederzahl. Dieses Wachstum erhielt im Jahr 2020 einen enormen Schub aufgrund der Corona-Pandemie und des gesteigerten Interesses an Outdoor-Aktivitäten, insbesondere dem Angelsport.

Dieses beeindruckende Wachstum setzte sich im Jahr 2021 fort, und auch im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Sportangler weiter an. Im Jahr 2022 verzeichneten die angeschlossenen Vereine einen Zuwachs von 14.333 Mitgliedern, so dass die Gesamtzahl der ausgegebenen VISpässe auf 672.764 stieg.

Obwohl diese positiven Zahlen ermutigend sind, gibt es einige Einschränkungen. Während die Anzahl der Sportangler steigt, verzeichnen wir einen deutlichen Rückgang der angeschlossenen Angelvereine. Im Jahr 2022 wurden elf Vereine aufgelöst, zum Teil aufgrund der zunehmenden Schwierigkeiten, Freiwillige zu finden, aber auch weil insbesondere kleine Vereine den Schritt zur Online-Angebot der VISpas (über www.vispas.nl) nicht bewältigen können. Diese Vereine haben Schwierigkeiten, ihre Mitgliederzahl aufrechtzuerhalten. Vereine, die den Mitgliederverwaltungsservice von Sportvisserij Nederland nutzen, verzeichnen hingegen in der Regel ein Wachstum ihrer Mitgliederzahlen, auch weil sie ihre Mitglieder besser binden können. Die Anzahl der Vereine, die diesen Service nutzen, wächst ebenfalls jährlich und betrug im Jahr 2022 insgesamt 470.000 Sportangler.

Neben diesen Entwicklungen lassen sich weitere interessante Trends beobachten. So trägt der Anstieg der deutschen Sportangler, die den VISpas erwerben, zum Wachstum bei. Dieser Trend setzt sich bereits seit einigen Jahren fort und hielt auch im Jahr 2022 an. Die Anzahl der deutschen Mitglieder stieg um knapp 14.000 auf insgesamt 84.388. Dieser Erfolg ist größtenteils dem Portal fishinginholland.nl zu verdanken, das praktische Informationen für ausländische Sportangler bietet. Die Website ist in deutscher, englischer, französischer und polnischer Sprache verfügbar und hilft ausländischen Sportanglern, sich in den Niederlanden zurechtzufinden. Leider gab es einen Rückgang um 10% bei der Anzahl der ausgegebenen JeugdVISpässe (38.388) nach dem enormen Wachstum im Jahr 2020, der sich leider auch im Jahr 2022 fortsetzte. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, arbeitet Sportvisserij Nederland daran, die Anzahl der Angelkurse auf das Niveau vor der Corona-Krise zurückzubringen, erweitert die Zomer VISkaravaan und legt einen zusätzlichen Fokus auf die Jugendlichen in den sozialen Medien.

Sportvisserij Nederland setzt sich weiterhin dafür ein, die Beliebtheit des Angelsports weiter zu steigern und neue sowie bestehende Sportangler zu unterstützen. Die Organisation strebt eine nachhaltige und zugängliche Sportfischerei für alle an.

Inhaber von tigernuessekaufen.de betont signifikanten Anstieg der Ködernachfrage während des Corona-Jahres

In einem kürzlich geführten Interview mit dem Inhaber von tigernuessekaufen.de, einem führenden Anbieter von Ködern, wurde der bemerkenswerte Anstieg der Nachfrage nach Ködern während des Corona-Jahres hervorgehoben. Laut dem Inhaber hat die Pandemie zu einer nahezu Verdoppelung der Abnahme von Ködern geführt.

„Im vergangenen Jahr haben wir einen erheblichen Anstieg der Nachfrage nach Ködern festgestellt“, erklärt der Inhaber. „Aufgrund der Einschränkungen und Schließungen anderer Freizeitaktivitäten haben sich viele Menschen für das Sportfischen entschieden. Dadurch kam es zu einem enormen Anstieg der Nachfrage nach hochwertigen Köderprodukten wie Tigernüssen.“

Der Inhaber betonte auch, dass dieser Trend voraussichtlich anhalten wird, da immer mehr Menschen die Freuden des Sportfischens entdecken. „Sportfischen bietet eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich zu entspannen, die Natur zu genießen und dem Alltag zu entfliehen. Daher gehen wir davon aus, dass die Nachfrage nach Ködern in Zukunft hoch bleiben wird.“

tigernuessekaufen.de setzt sich weiterhin dafür ein, der wachsenden Nachfrage nach hochwertigen Ködern gerecht zu werden. Die Webseite bietet eine breite Palette an Köderprodukten und konzentriert sich darauf, Spitzenqualität für Sportfischer in den Niederlanden und darüber hinaus zu liefern.

Prognose: Deutsche Sportangler werden 2023 weiterhin stark zunehmen

Nach einem signifikanten Anstieg der Anzahl deutscher Sportangler, die den VISpas in den letzten Jahren erwerben, wird erwartet, dass sich dieser Trend im Jahr 2023 fortsetzt. Sportvisserij Nederland prognostiziert eine weitere Zunahme der Beliebtheit des Angelsports unter deutschen Anglern.

Die Attraktivität der Niederlande als Ziel für den Angelsport wächst weiter, nicht zuletzt dank des Erfolgs von fishinginholland.nl. Diese Plattform bietet ausländischen Sportanglern, einschließlich deutscher Angler, nützliche Informationen und Unterstützung. Mit einer mehrsprachigen Website, die auf Deutsch, Englisch, Französisch und Polnisch verfügbar ist, wird erwartet, dass die Anzahl der deutschen Mitglieder weiter steigen wird.

Die fortlaufenden Bemühungen zur Verbesserung des Angelsporterlebnisses in den Niederlanden, wie die Bestandserhaltung von Fischen, die Pflege der Gewässer und die Förderung nachhaltiger Angelpraktiken, tragen zur Attraktivität des Landes für deutsche Sportangler bei.

Sportvisserij Nederland wird sich weiterhin dafür einsetzen, die Bedürfnisse deutscher Sportangler zu erfüllen und ihnen hochwertige Angelmöglichkeiten und Unterstützung zu bieten. Durch enge Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und die kontinuierliche Entwicklung von informativen Ressourcen wird Sportvisserij Nederland deutsche Sportangler auch im Jahr 2023 willkommen heißen und unterstützen.

Wir sind einer der größten Experten für Partikel in den Niederlanden, Belgien und Deutschland.

