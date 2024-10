SportAnalytik Sportcamp: Kinder entdecken ihre Talente

Beim ersten SportAnalytik Sportcamp erfuhren Kinder spielerisch, welche Sportarten zu ihnen passen und wie Bewegung Freude vermitteln kann

Am vergangenen Samstag fand in Neuss das erste SportAnalytik Sportcamp statt. Über 20 Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren erlebten einen Tag voller Bewegung und Spaß, während sie ihre sportlichen Talente in verschiedenen Tests entdeckten. Ziel des Camps war es, den Kindern und ihren Eltern eine Orientierungshilfe zu geben, welche Sportarten besonders gut zu ihnen passen könnten. Die Teilnehmer wurden dabei von erfahrenen Trainern begleitet und ermutigt, ihre individuellen Stärken zu entdecken.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie viel Freude die Kinder beim Entdecken ihrer Fähigkeiten hatten“, sagte Patrick Gaul, Leiter von SportAnalytik Deutschland. „Unser Ziel ist es, jedem Kind zu zeigen, dass es sportliche Talente besitzt, die es lohnt zu fördern.“

Wir laden Medienvertreter herzlich ein, über dieses erfolgreiche Event zu berichten. Gerne stellen wir Bildmaterial sowie weiterführende Informationen zur Verfügung.

Kontakt für Rückfragen und Bildmaterial:

Patrick Gaul

E-Mail: info@sportanalytik.de

Telefon: +4917663118500

Website:

SportAnalytik Deutschland bietet innovative Sportcamps für Kinder an, die ihre sportlichen Talente entdecken möchten. Spielerische Tests fördern Freude an Bewegung und helfen Eltern, passende Sportarten für ihre Kinder zu finden.

