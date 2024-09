Spezialist für Embedded Lösungen DACOM West setzt auf den FBDi Verband

Berlin, September 2024 – Auf die Plattform des FBDi Verbands vertraut die DACOM West GmbH, ein auf Embedded-Lösungen spezialisierter Distributor. Gegründet wurde das Unternehmen in 1986 als Distributor für hochwertige aktive und passive elektronische Bauteile. Seitdem ist es ein unabhängiges Unternehmen in Privatbesitz, das seine Kunden bei der Implementierung von elektronischen Bauelementen der neuesten Generation für Telekommunikations-, Industrie-, Medizin-, Consumer- und Automotive-Anwendungen unterstützt. Das Produktportfolio teilt sich auf die Bereiche Sensoren (Sense), Speicher (Store), Vernetzung (Connect) und Elektromechanik. Der Hauptsitz in Haan bei Düsseldorf und ein zusätzliches Büro in Bruckbach (Österreich) stehen für kurze Reaktionszeiten.

DACOM West wählt seine Partner auf Basis eigener Kernkompetenzen aus und legt Wert darauf, dass diese nicht in Konkurrenz zueinander stehen, sondern das Portfolio des jeweils anderen ergänzen. Diese Konzentration auf ausgewählte Produktlinien fördert hohe technische Kompetenz, detaillierte Produktkenntnisse und einen erstklassigen Produktsupport. Mit den meisten seiner Lieferanten pflegt der Distributor eine langjährige Geschäftsbeziehung von mehr als 10 Jahren. Für ein zuverlässiges Qualitätsmanagement steht die ISO 90001:2015 Zertifizierung.

Geschäftsführer Tristan Friend zu den Beweggründen für die Mitgliedschaft im FBDi: „Distribution und Service bedeuten für uns nicht nur die Bereitstellung eines umfassenden Produktportfolios. Wir setzen auf eine flexible Einkaufspolitik und eine individuell auf den Kunden abgestimmte Logistik. Dabei ist es entscheidend, die Entwicklungen innerhalb der Elektronikbranche genau zu beobachten und sich über aktuelle Themen mit Marktbegleitern auszutauschen. Der FBDi stellt uns hierfür die optimale Plattform bereit, auf der Expertenwissen und Erfahrungen geteilt werden können.“

Er sieht im FBDi mehr als nur einen Verband, sondern einen Partner, der in einer immer komplexer werdenden Elektronikbranche seine Mitglieder dabei unterstützt, auf dem neuesten Stand der Entwicklungen, etwa bei Regularien zu Umwelt und Logistik, zu bleiben. „Die Möglichkeiten, die der FBDi bietet, tragen maßgeblich zu unserem Erfolg bei und helfen uns die Herausforderungen der Branche effektiv zu bewältigen.“

„Mit der Aufnahme von DACOM West in unseren Verband stärken wir nicht nur unsere Mitgliederbasis, sondern auch den Austausch von Fachwissen und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche,“ so Andreas Falke, Geschäftsführer des FBDi Verbands. „Jedes neue Mitglied bringt eine Fülle von Fachkenntnissen, Erfahrung und Engagement mit, die die Verbandsgemeinschaft bereichern können.“

Der FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und der Ansprechpartner, wenn es um die Position der Distribution geht. Die Mitgliedschaft im Fachverband bietet viele Vorteile, von Networking, über Fachwissen und Best Practises, verbandsinternen Erfahrungs- und Meinungsaustausch bis hin zur Interessensvertretung.

Der 2003 gegründete FBDi e.V. ist eine etablierte Größe in der deutschen Verbandslandschaft und bündelt die Interessen seiner Mitglieder aus der Distribution, die rund drei Viertel des Umsatzvolumens elektronischer Komponenten in Zentral-Europa (DACH) vertreten. Dabei überblickt er die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronik. Neben der Aufbereitung und Weiterentwicklung von Daten zum zentraleuropäischen Distributionsmarkt erzeugen Competence Teams zu wichtigen Themen der Regulatorik in der Elektronikindustrie (u.a. CE, Richtlinien und Verordnungen) eine hohe marktnahe Kompetenz. Diese qualifiziert den FBDi zum gefragten Partner für Politik, Elektronik-Hersteller und -Kunden. Über die Mitgliedschaft im internationalen Distributionsverband IDEA erfolgt der Austausch mit anderen Verbänden auf europäischer Ebene.

