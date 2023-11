Spenden Sie Hoffnung mit Herzen von Herzen

Kämpfen Sie mit uns gegen Blasenkrebs – Spenden Sie ein Herz für einen guten Zweck!

Wir machen uns täglich die Herzen schwer, wenn wir Menschen aus Drittweltländern ohne eine Krankenversicherung sehen, wie sie gegen Krankheiten wie Blasenkrebs, auch ohne die nötige finanzielle Unterstützung kämpfen müssen. Aus diesem Grund haben wir entschieden, unseren BMW als Werbefläche für so einen wertvollen Zweck zu verwenden.

Machen Sie bei „Ein Herz gegen Blasenkrebs“ mit und unterstützen Sie uns darin, Betroffenen ohne eine Krankenversicherung zu helfen und ihnen Mut zu machen.

Jetzt ein Herz spenden!

Kaufen Sie ein Herz für diese Kampagne und gestalten Sie es nach Ihren Vorstellungen. Oder schenken Sie Freunden oder Familie ein Herz im Wert von 10EUR oder mehr als Geschenk und helfen Sie so gleich doppelt.

So funktioniert Ein Herz gegen Blasenkrebs:

1. Herz kaufen: Klicken Sie auf „Herz kaufen“ und machen Sie sich für Ein Herz gegen Blasenkrebs stark. Die Spende kann nach Belieben angepasst werden.

2. Herz gestalten: Nach Erhalt Ihrer Spende erhalten Sie die Möglichkeit, ein Herz in der von Ihnen gewählten Dimension zu gestalten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf! Bitte beachten Sie sorgfältig unsere Richtlinien, um sicherzustellen, dass die Gestaltung weder beleidigend, diskriminierend, aggressiv, abusiv noch urheberrechtsverletzend ist.

3. Senden Sie uns Ihr gestaltetes Herz an heartbeat@einherzgegenblasenkrebs.org. Wir werden es anschließend auf unserem BMW platzieren und auf unserer Webseite aktualisieren. Bitte vergessen Sie nicht, uns die URL anzugeben, die mit Ihrem Herz verlinkt werden soll.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Anteil dazu beizutragen und gemeinsam mit uns Gutes zu tun. Schenken Sie krebskranken Menschen ohne Krankenversicherung Hoffnung – selbst wenn es nur für ein Jahr ist. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, in Ihrer Situation zu sein und danken Sie Gott, dass Sie die göttliche Vorsehung hier haben.

Verpassen Sie nicht die Chance, Ein Herz gegen Blasenkrebs zu unterstützen!

Unterstützen Sie unser „Ein Herz gegen Blasenkrebs“-Projekt und tragen Sie dazu bei, in Drittweltländern Hoffnung und Mut zu verbreiten.

Dies ist ein großartiges Vorhaben, um Menschen in Not zu unterstützen. Mit dem Kauf eines Herzens helfen Sie uns dabei, das globale Bewusstsein für diese ernsthafte Krankheit zu schärfen. Ihr Herz wird auf unserem Fahrzeug und auf unserer Webseite präsentiert, um Ihre Großzügigkeit hervorzuheben.

Die aufgewendeten Geldmittel gehen direkt an finanzschwache Familien, die die teure Blasenkrebs-Behandlung, die rund 10.000 EUR kosten kann, nicht selbst bezahlen können. Helfen Sie mit, dass diese Menschen wieder ein normales und gesundes Leben führen können. Sämtliche Spenden sind für Unternehmen aus Deutschland rechtlich von der Steuer absetzbar und erhalten von uns entsprechende Bescheinigungen.

Bitte helfen Sie uns bei unserem wichtigen Projekt, Ein Herz gegen Blasenkrebs. Kaufen Sie heute ein Herz und unterstützen Sie dadurch Menschen in Not – Ihre Spende macht den Unterschied.

Dank Ihrer Unterstützung können Menschen mit Blasenkrebs neue Hoffnung erhalten. Es ist leider die schreckliche Realität, dass diejenigen, die in Armut leben oder keine Krankenversicherung haben, die schwerwiegendste Konsequenzen dieser Krankheit tragen müssen. Sie hatten leider nicht das Privileg, in Europa geboren zu sein. Seien Sie Teil unseres Experiments und sparen Sie mit uns Leben.

Unser Ziel ist es, am Ende des Jahres alle Herzen verkauft zu haben und diese auf den BMW zu applizieren.

Aktivieren Sie Ihr Sozialbewusstsein und kämpfen Sie an unserer Seite gegen Blasenkrebs – spenden Sie jetzt ein Herz für Ein Herz gegen Blasenkrebs. Seien Sie ein Teil dieses großartigen Projekts und geben Sie armen Menschen etwas Hoffnung und Fürsorge. Schenken Sie ihnen ein bisschen Normalität und Zuversicht und helfen Sie uns, eine bessere Welt gegen Blasenkrebs zu schaffen.

Für den Verein El Corazon de Cuba ist es ein persönliches Anliegen auch für vergessene Weltenbürger in ein lebenswertes Leben im Alter ermöglichen zu können. Ihre Unterstützung hilft uns bei der Organisation von Hilfeleistungen wie Patiententransporten, notwendigen Behandlungen und Operationen, Unterbringungen, medizinischer Nachsorge und vielem mehr, was für uns in unserem goldenen Käfig selbstverständlich ist.

Kontakt

El Corazon de Cuba n.e.v.

Roger Balmer

Raiffeisenstr. 40

50354 Hürth

01623175107



https://einherzgegenblasenkrebs.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.