Spenden-Kunstauktion zugunsten der Urkaine

Ausstellung des bekannten Potsdamer Künstlers Olaf Thiede und Versteigerung seines Werkes „Engel von Kiew“ sowie Werke weiterer Künstler für medizinische Unterstützung der Ukraine.

Unter dem Eindruck der kriegerischen Handlungen gegen die Ukraine hat der Potsdamer Olaf Thiede spontan ein Werk geschaffen, das einen Bezug zur ukrainischen Landeshauptstadt Kiew herstellt. Es wurde auf der Vernissage seiner Ausstellung am vergangenen Wochenende erstmalig der Öffentlichkeit vorgestellt.

Auf 50×70 Zentimetern sieht man den Engel von Kiew, ein Mädchen mit traditioneller Frisuer und Kleidung, das als Engel über der von Kirchenkuppeln geprägten Silhouette Kiews schwebt. Die dominanten farben sind Gelb und Blau, dazu ein Himmel voll goldener Sterne – für das Göttliche oder Europa, so Thiede.

Doppeldeutigkeiten sind bei ihm stehts Absicht. Ebenso könnte der rote Halsschmuck als Kette oder Blutstropfen gedeutet werden. Der Engel hält seine kräftigen Hände über der Stadt – als Schutz für die Menschen?

Oder ist der Engel selbst in Gefahr? Thiede überlässt das dem Betrachter. Die dunklen Wolken hinter der Engel-Frau bedeuten in jedem Fall nichts Gutes.

Dieses Kunstwerk soll nun meistbietend versteigert und er Erlös 100% zugunsten medizinischer Versorgung in der Ukraine gespendet werden.

Weitere Künstler haben ebenfalls zu dieser Auktion eingeliefert. Ein handwerklich sehr anspruchsvolles Werk stammt von der Kunstmalerin Gabriele Hiller. Peter Kurgan, aus dem Holländischen Viertel in Potsdam, hat eines seiner berühmten Wüstensand-Bilder gespendet und aus dem Nachlass der Werke von Egon von Kameke, der auch zu der Sammlung des Potsdam Museums gehört, 2 weitere Werke von Egon von Kameke überlassen. Weitere Werke sind angekündigt.

Auktionator Frank Ehlert, vom Potsdamer Auktionshaus Auktionspunkt, organisiert die Versteigerung über das Auktionsportal. Er betont, dass zu den Gebotspreisen keine weiteren Gebühren berechnet werden. 100% des Erlöses stehen dem Spendenzweck zur Verfügung. Das Anmelden und Abgeben erster Gebote ist ab sofort möglich. Die Zuschläge erfolgen dann am Sonntag, den 24. April 2022 ab 15:00 Uhr online.

Wir rufen Künstler, aber auch Unternehmer oder Privatleute auf, weitere Kunstwerke für diese besondere Spendenauktion zu spenden.

Die große Ausstellung von Olaf Thiede selbst ist eine Werkschau von Arbeiten, die der breiten Öffentlichkeit bisher kaum oder nur ausschnittsweise bekannt sind. Das Spektrum dieser über viele Jahrzehnte hinweg entstandenen Bilder ist inhaltlich und technisch breit.

Kaleidoskop-artig nimmt Thiede Elemente der Phantastik und symbolischen Bildsprache aus der Kunst- und Kulturgeschichte in seine Bilder auf. Diese Arbeiten gehören ebenso zum künstlerischen Repertoire wie seine realistisch-impressionistischen Stadt- und Landschaftsdarstellungen.

Sein Werk mit Grafik, Collagen und Malerei verbindet die Grundidee einer optimistischen und grundsätzlich positiven Weltsicht. Die Stilmittel sind verschieden, jedoch immer geeignet, uns zum Nachdenken oder Schmunzeln anzuregen – oder zum Träumen. Die Ausstellung im Konggresshotel Potsdam ist täglich geöffnet.

Der Künstler ist auch am kommenden Samstag zwischen 10 und 17 Uhr im Kongresshotel anwesend.

Online-Auktion: 24.04.2022 15:00 Uhr

