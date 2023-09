Spectralink bringt die nächste Generation von Mobiltelefonen für Unternehmen auf den Markt: die Spectralink S-Serie

Hochwertiges, modernes Benutzererlebnis zur Verbesserung der Produktivität, Sicherheit und des Schutzes von Mitarbeitern an vorderster Front

HORSENS, DÄNEMARK -13. September 2023- Spectralink, der führende Anbieter von internationalen Mobilitätslösungen für Unternehmen, bringt eine neue Serie von Mobiltelefonen der Enterprise-Klasse auf den Markt, die speziell auf die Bedürfnisse von mobilen Mitarbeitern ohne feste Arbeitsstätte zugeschnitten sind: die Spectralink S-Serie. Die neuen Mobilteile, eine spannende Ergänzung unseres DECT-Produktportfolios, bestehen aus drei Modellen. In Kombination mit unserer Spectralink (IP-)DECT-Infrastruktur vervollständigen die innovativen neuen Mobilteile eine drahtlose Anruflösung, die vollständig interoperabel und einfach mit Alarmen, Messaging- und Geschäftstelefonie-Plattformen (wie Microsoft Teams, Cisco, ZoomPhone, RingCentral, Dstny und Avaya) zu integrieren ist sowie eine kristallklare Sprachqualität bietet.

Das langlebige Design wird mit einer sicheren Plattform kombiniert, die den Anforderungen von Anwendern in den Bereichen Industrie, Einzelhandel, Gastgewerbe und Gesundheitswesen entspricht. Die Mobiltelefone der S-Serie vereinfachen das Spectralink-Portfolio auf 3 globale Modelle: S33, S35, S37. Die drei neuen Geräte verfügen über eine Reihe gemeinsamer Zubehörteile wie Ladegeräte und Gürtelclips, was die Prozesse beim Kauf und bei der Bereitstellung vereinfacht. Die Spectralink S-Serie bietet volle Kompatibilität mit der Spectralink AMIE® (Advanced Mobile Intelligence for Enterprise)-Plattform, die die zentrale Verwaltung der gesamten Spectralink IP-DECT-Infrastruktur ermöglicht.

Moderne Mitarbeiter haben sich an ansprechende Grafiken mit intuitiver, symbolgesteuerter Navigation gewöhnt, so dass sie die gleiche Benutzererfahrung von ihren Arbeitswerkzeugen erwarten. Die neuen Mobilteile kombinieren ein schlankes, modernes Farbdisplay mit dem für Spectralink typischen robusten Design, das selbst den härtesten Arbeitsbedingungen standhält. Darüber hinaus bieten die Mobiltelefone einwandfreie Sprachqualität mit erstklassiger Rauschunterdrückungstechnologie, die die Integrität kritischer Kommunikation selbst in lauten Produktionsumgebungen sicherstellt, in denen die Stimme bei Geräten mit einem Mikrofon oft untergeht. Das robuste Design ist auch in der Lage, Staubpartikeln, Wasser oder chemischen Reinigungsmitteln in Umgebungen standzuhalten, in denen Mobilteile regelmäßig diesen äußeren Einflüssen ausgesetzt sind.

Da Mitarbeiter an vorderster Front auch unter herausfordernden Bedingungen in Verbindung bleiben müssen, hat Spectralink die S-Serie entwickelt, um den Mitarbeitern die beste Kommunikation zu ermöglichen und ihre persönliche Sicherheit sowie ihre Produktivität zu schützen. Die S-Serie bietet Einzelarbeitern, wie z. B. Ingenieuren, die in abgelegenen oder gefährlichen Bereichen einer Produktionsstätte Messungen vornehmen, Sicherheitspersonal und Nachtwächtern, eine ganze Reihe von integrierten Sicherheitsfunktionen. Die Mobilteile bieten nämlich eine Reihe von Schutzfunktionen, die von roten Alarmtasten bis hin zu Alarmsymbolen, von Zugschnüren bis hin zur automatischen Bewegungserkennung reichen.

Schließlich sind die Geräte mit einer ganzen Reihe von produktivitätssteigernden Vorteilen ausgestattet, wie z. B. der Integration mit Microsoft Teams, der Unterstützung von Bluetooth 5.1 für Headsets oder anderes Zubehör, programmierbare Seitentasten sowie Messaging-Funktionen.

„Die neuen Mobilgeräte ergänzen unsere branchenführenden DECT-Lösungen und bestätigen das Engagement von Spectralink für Innovationen. Wir bieten unseren Kunden die langlebigste mobile Infrastruktur für geschäftskritische Kommunikation, Zusammenarbeit und Mitarbeitersicherheit“, erklärt Doug Werking, CEO der Spectralink Corporation, „die neuen Geräte ermöglichen Spitzenleistungen, indem sie mobile Arbeitskräfte befähigen, aber, was noch wichtiger ist, sie führen die innovativste DECT-Gerätefamilie auf dem Weltmarkt ein, die eine moderne Benutzererfahrung und zukunftssichere Investitionen in neue Innovationen bietet.“

