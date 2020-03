Special Wandern mit Hund: Urlaub mit Hund im Frühling 2020

Hundefreundliche Routen & Adressen in 15 Ländern jetzt auf hunde-urlaub.net

Ob es nun in die Berge gehen soll, ins Flachland, über Hügeln, in ein Seengebiet oder ans Meer. Spazieren und Wandern ist für Hundefreunde und deren Fellnasen die liebste Freizeitbeschäftigung. Aber welche Routen sind für Wandern mit Hund geeignet? Welche hundefreundlichen Hotels, Ferienhäuser oder Ferienwohnungen gibt es in den schönsten Wanderregionen? In welchen Almhütten kann mit mit Hund einkehren? Und wo gibt es Bäche oder Seen, in denen sich der Hund erfrischen kann? Auf hunde-urlaub.net gibt es jetzt wieder das beliebte Frühlings-Wander-Special. Mit allen Highlights für 15 Ländern Europas.

Optimale Zeit

Wenn es wärmer wird und die Natur zu neuem Leben erwacht, gibt für Hunde viel zu entdecken und zu erschnüffeln. Der Frühling ist die beste Zeit für Wandern mit Hund, weil es noch nicht zu heiß ist um mit dem Hund eine schöne Wanderung zu unternehmen. Und es sind auch noch nicht so viele Menschen unterwegs. Perfekt mit Hund!

hunde-urlaub.net hat für Hundehalter und ihre wanderfreudigen Vierbeiner wie in jedem Frühling alle wichtigen Infos rund um das Thema “Wandern mit Hund” zusammengestellt.

Auf der Plattform finden sich hundefreundliche Ferienunterkünfte, also Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder aber auch private Almhütten. Außerdem spezielle Hunde-Wander-Pakete, zum Beispiel organisierte Hundewanderungen mit dem Gastgeber.

“Unsere hundefreundlichen Gastgeber haben sich auch heuer wieder einiges zum Thema Wandern mit Hund einfallen lassen!”, freut sich Gabriela Golob, Initiatorin des Projekts und Gründerin der Plattform hunde-urlaub.net.

Wandern mit Hund in 15 Ländern

“Jeder unserer hundefreundlichen Gastgeber, sei es nun in Deutschland oder Österreich, in Italien, Kroatien, Frankreich, den Niederlanden und anderen europäischen Ländern, hat für alle Hundefreunde jetzt ein besonderes Frühlings-Wanderangebot”, so Gabriela Golob.

Was die vier Urlaubswände betrifft, so haben Hundefreunde eine große Auswahl an Hotels mit Halb- oder Vollpension, Pensionen mit Frühstücksangebot, Ferienhaus mit eingezäuntem Garten oder eine eigene Hütte in den Berge. Aber auch die komfortable Ferienwohnung oder das Feriendorf am See sind dabei.

Gabriela Golob: “Das Wichtigste ist: Alle Gastgeber, die Hundefreunde bei uns für ihren Urlaub mit Hund finden, sind perfekt für einen Urlaub mit Hund geeignet und freuen sich auf Hundefreunde in vierbeiniger Wanderbegleitung!”

Hundefreundliche Adressen & Routen

Alle hundefreundlichen Unterkünfte in 15 Ländern Europas, die sich im Frühjahr 2020 auf das Thema “Wandern mit Hund” spezialisieren, finden Hundefreunde ab sofort hier: Wander-Special: Urlaub mit Hund

Da ist bestimmt für jeden Zwei- und Vierbeiner das richtige Angebot dabei!

hunde-urlaub.net, die Nummer 1 mit Hundservice, ist seit Ende 2007 spezialisiert auf Urlaubsreisen mit dem Hund und bietet Hotels, Ferienwohnungen und -häuser an, in denen Hunde nicht nur erlaubt, sondern 100% WILLKOMMEN sind. Jede Gastgeber und jede Gastgeberin präsentieren sehr detailliert alle Möglichkeiten, die Hund und Frauchen bzw. Herrchen im Urlaub haben. Das erleichtert die Auswahl des richtigen Quartiers, und bietet die besten Voraussetzungen für einen gelungenen Hunde-Urlaub. Ganz nach dem Motto der Plattform: “Vorher wissen, was Dich und Deinen Hund erwartet!”

Kontakt

hunde-urlaub.net

Gabriela Golob

St. Wendelin Platz 4

1220 Wien

+43 676 31 35 930

office@hunde-urlaub.net

http://www.hunde-urlaub.net

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.