Speaker Slam®: Münchnerin gewinnt EXCELLENCE AWARD

Ein Weltrekord und ein Appell an Unternehmer: Aktivieren Sie den Mitarbeiter-Turbo!

Beim größten Internationalen Speaker-Slam® am 16.11.2023 in Wiesbaden hat sich die Münchnerin Gabriela Melters als Finalistin durchgesetzt. Nach ihrer impulsiven Rede durfte sie sich über den Gewinn des „Excellence Award“ freuen. Das Publikum und die hochkarätige fünfköpfige Fach-Jury aus Fernsehen und Medien spendeten großen Applaus mit Standing Ovation für ihren Bühnenauftritt. Überreicht wurde Ihr die Auszeichnung am 17.11.2023 im Rahmen einer feierlichen Gala.

Weltrekord: Insgesamt zündeten bei diesem Redner-Event 201 Teilnehmer*innen aus 27 Ländern mit einer maximal vierminütigen Rede ein Feuerwerk an Impulsen und waren damit nach München, Wien und New York in den Vorjahren stolzer Teil des neuen Weltrekords im Speaker Slam®.

Mit dem Appell „Aktivieren Sie den Mitarbeiter-Turbo“ an die Unternehmen gewann Gabriela Melters in kürzester Zeit Sympathie und Zustimmung. Sie zitierte in ihrem Impulsvortrag die Gallup-Studie 2023, anhand derer sich aktuell nur 16% der Mitarbeiter emotional an ihr Unternehmen gebunden fühlen. Im Umkehrschluss ist bei 84% der Beschäftigten die Wechselbereitschaft hoch bis sehr hoch. – Schlechte Nachrichten in Zeiten von Fachkräftemangel und weiteren unternehmerischen Herausforderungen. Ursache für dieses kritische Zeugnis sind nachlässige oder nicht optimal ausgebildete Führungskräfte und schlechte Unternehmenskommunikation.

Die Rednerin warb mit Überzeugung für sofortiges Umdenken bei den Unternehmern und Führungskräften, um die ungenutzten Chancen und Potenziale zu nutzen und alle Mitarbeiter mit ins Boot zu holen. Von Ergebnissen wie gutem Betriebsklima, hoher Mitarbeitermotivation, einer attraktiven Arbeitgebermarke und der Erzielung guter Renditen würden letztendlich alle im Unternehmen profitieren.

Gabriela Melters ist seit über 15 Jahren Expertin für Interne Unternehmenskommunikation und -kultur. Als Business-Coach und Beraterin sowie mit akuter Hands-on-Unterstützung liefert sie frisches Denken mit praktischen Lösungen und hilft Unternehmen, alle Beschäftigten für sich zu gewinnen. Durch aktivierende Impulsvorträge, Workshops und Bootcamps hat sie bereits einige Tausend Menschen befeuert und Unternehmer*innen dazu verholfen, die gewünschten Unternehmensziele mit motivierten und zufriedenen Mitarbeitern zu erreichen. Wie sie lachend sagt: „Meine Arbeit ist extrem kräftezehrend und maximal glücksintensiv!“.

Als Experten für Interne Unternehmenskommunikation unterstützen wir bei Melters und Partner Unternehmer*innen, Geschäftsführer*innen und Führungskräfte ihre Unternehmensziele in starker Allianz mit ihren Mitarbeiter*innen zu erreichen. Dafür stehen wir bereits seit über 15 Jahre mit sehr verbindlichem Einsatz. Im Mittelpunkt unserer Arbeit stehen immer folgende Erfolgsfaktoren:

Mit den Menschen im Dialog, d.h. es „menschelt“ bei uns.

Wirtschaftliches Denken , d.h. es rechnet sich.

Praxisnähe, Umsetzbarkeit und Erfahrung, d.h. es funktioniert.

