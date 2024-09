Sparda-Bank Nürnberg bietet vielfältiges Ausbildungsangebot an

Nürnberg – Unter dem Motto „Willkommen in der Zukunft“ wurden bei der Sparda-Bank Nürnberg am 1. September 2024 19 neue Auszubildende begrüßt, die in vier unterschiedlichen Berufsgruppen bei der Genossenschaftsbank durchstarten. Damit ist die Ausbildungsquote mit insgesamt 57 Auszubildenden, darunter sechs dual Studierende, erneut sehr hoch und liegt deutlich über dem Branchenschnitt.

19 Nachwuchskräfte in vier Ausbildungsberufen

Im jüngsten Ausbildungsjahrgang hat sich ein Großteil der jungen Menschen für den Beruf der Bankkauffrau bzw. des Bankkaufmannes entschieden – entweder in Form der klassischen Ausbildung oder in Kombination mit einem betriebswirtschaftlichen Studiengang. Während bei den Azubis der Schwerpunkt auf dem praktischen Einsatz in den Filialen liegt, wird im dualen Studium vertieftes theoretisches Wissen durch eine Partnerhochschule ergänzt. Doch das vielfältige Ausbildungsangebot der Sparda-Bank Nürnberg geht auch in diesem Jahr über den Beruf des Bankkaufmannes bzw. der Bankkauffrau hinaus: Angehende Kaufleute für Dialogmarketing bilden die Schnittstelle zwischen der Online- und Filialwelt. Hier stehen vor allem verschiedene Kommunikationstechniken sowie Projektmanagement im Mittelpunkt. In der Ausbildung Digitalisierungsmanagement wird Wissen rund um Informations- und Telekommunikationssysteme vermittelt.

Zukunftsgerichtete Ausbildung durch Digitalisierung und Technologiekompetenz

Für die Sparda-Bank Nürnberg war es schon immer wichtig, mit der Zeit zu gehen und die Ausbildung neuen Standards anzupassen, um den jungen Menschen einen idealen Start in die Berufswelt zu ermöglichen. Deshalb hat sie sich bereits frühzeitig mit digitalen Lösungen im Rahmen der Ausbildung sowie der Aufnahme digitaler Ausbildungsberufe in das Portfolio auseinandergesetzt. Neben dieser Entwicklung möchte die Genossenschaftsbank auch die jüngsten Kolleginnen und Kollegen mit einbeziehen und von ihren persönlichen Erfahrungen als Digital Natives lernen. So profitiert das gesamte Team voneinander und inspiriert sich gegenseitig. Aber nicht nur die Auswahl der zur Verfügung stehenden Ausbildungsberufe zeichnet die Sparda-Bank Nürnberg aus. Auch die bestehenden Ausbildungen werden stetig angepasst und durch neue, digitale Elemente ergänzt. Denn in der heutigen Welt ist es von essenzieller Bedeutung, allen Mitarbeitenden eine entsprechende Technologiekompetenz zu vermitteln. Das fängt bereits in der Ausbildung an. So werden schon heute die richtigen Grundlagen für die Nachwuchsführungskräfte von morgen geschaffen.

Die 1930 gegründete Sparda-Bank Nürnberg eG ist die größte genossenschaftliche Bank in Nordbayern und mit 13 Filialen und 8 SB-Centern in der gesamten Region vertreten. Heute ist die Sparda-Bank Nürnberg eG eine Direktbank mit Filialen; das heißt, sie verbindet die Vorteile einer Direktbank (günstige Konditionen und einfache Abwicklung) mit den Vorteilen einer Filialbank (qualifizierte und persönliche Beratung). Als eines der ersten Unternehmen der Branche ist die Genossenschaftsbank seit 2021 klimaneutral. Die Sparda-Bank Nürnberg hat insgesamt rund 200.000 Mitglieder. Die Bilanzsumme der Bank betrug 2023 5,3 Milliarden Euro. Als sozial-ökologische Genossenschaftsbank unterstützt sie ihre Mitglieder in den vielen Bereichen beim Einstieg in eine nachhaltigere Lebensführung. Im Bereich der gewerblichen Immobilienfinanzierung leistet die Sparda-Bank einen wichtigen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum in der Region. 95 % der Eigenanlagen hat die Sparda-Bank bereits nachhaltig investiert. Bis 2025 soll die 100 %-Quote erreicht sein.

