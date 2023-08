Spannungsgeladener Oktober im Karina-Verlag

Im Oktober erscheint im Karina-Verlag das Buch „Täter, Tote & Toxine – siebzehn raffinierte Kriminalgeschichten“ von Alexander Kautz. Das Werk kann bereits vorbestellt werden.

Beschreibung:

Kriminalgeschichten für Zwischendurch werden immer beliebter. Darum hat der bekannte KrimiAutor hier das ideale Buch für Menschen geschaffen, die eine gediegene, logische Krimiunterhaltung schätzen, diese aber in kleinen Dosen genießen möchten.

288 Seiten

Erscheinungstag: Oktober 2023

https://www.karinaverlag.at/p/tater-tote-toxine-siebzehn-raffinierte-kriminalgeschichten-von-alexander-kautz/

Herausgeber: ‎Karina-Verlag (Nova MD); Erstauflage (1. September 2023)

Sprache: Deutsch

Taschenbuch: 266 Seiten

ISBN-10: 3985953872

ISBN-13: 978-3985953875

Lesealter: Ab 16 Jahren

Über den Autor:

Alexander Kautz, in Wien geboren und aufgewachsen, genießt als Grafiker seit über 30 Jahren die Lebensqualität und den Ausblick ins Grüne in Niederösterreich. Die enge Beziehung zu seiner Lieblingsstadt Wien und ihren Eigenheiten und Einwohnern bringt ihn trotzdem immer wieder dorthin zurück, vor allem auch in seinen Büchern. So stolpert der Hauptakteur seiner Kriminalfälle, Jonathan Graberth, in seinen Urwiener Stammbeisln und Lieblingscafés nicht nur auf skurrile Persönlichkeiten, sondern hin und wieder auch auf Leichen und mysteriöse Mordfälle. !

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

