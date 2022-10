Mit den folgenden Buchtipps aus dem Karina-Verlag sind spannende Lesestunden gewährleistet.

Mystica Venezia

Eine verschwundene Braut, ein Sensenmann als Gondoliere, eine blinde Malerin, ein seltsames Zeichen an einer Mauer und ein geheimnisvoller Orden, Guido hat sich seine Hochzeitsreise nach Venedig dann doch etwas anders vorgestellt. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seiner Schwägerin Ana Karina in den Wirren des Karnevals, der durch die engen Gassen der Lagunenstadt tobt, auf die fast aussichtslose Suche nach Christina Maria und stößt dabei auf eine uralte Legende.

MordsZeit, Krimiautor/innen Österreichs, mörderische Geschichten für Zwischendurch

Nun schon seit Jahren ist die Plattform österreichischer Krimischriftstellerinnen und -schriftsteller mit einem eigenen Stand auf der Buch Wien vertreten und bespielt als Leistungsschau ihrer Mitglieder eine der Messebühnen mit den 5×5-Minuten-Krimis, bei denen jeweils 5 Autorinnen und Autoren 5-minütige abgeschlossene Krimis präsentieren. Immer wieder wurden wir im Anschluss an diese Lesungen gefragt, ob es die Minikrimis auch in Buchform gäbe. Stets mussten wir verneinen.

Doch nun ist es soweit eine Auswahl dieser Krimivignetten herauszubringen. Eine wunderbare Idee. Es war eine Mordsarbeit und jede Geschichte ist liebevoll illustriert von der Malerin Karina Pfolz.

Alle im Buch vertretenen Autorinnen und Autoren haben ihre Geschichten gratis zur Verfügung gestellt. Der Erlös geht an die Kinderkrebshilfe Wien, Niederösterreich und Burgenland. Wir wünschen ihr und uns viele verkaufte Bücher, mit denen die Leserinnen und Leser etwas Gutes tun und gleichzeitig eine MordsZeit verbringen können.

Einundzwanzig Krimis erwarten Sie von österr. besten KrimiautorInnen:

Mina Albich

Gerhard Appelshäusler

Constanze Dennig

Beate Ferchländer

Leopold Fröhlich

Veronika A. Grager

Petra K. Gungl

Eva Holzmair

Alexander Kautz

Gerhard Loibelsberger

Nicole Makarewicz

Eric Manz

Sabine Marx

Sabina Naber

Christine Neumeyer

Günther Pfeifer

Karina Pfolz

Eva Reichl

Weiss Rhena

Helmut Scharner

Franz Zeller

Vienna Sports

Oberflächlich, machtgeil und gierig ist die Menschheit geworden. Jeder ist sich selbst der Nächste und so ist es nicht verwunderlich, dass Menschenhandel und Organbeschaffung auch in Wien zu einem lukrativen Geschäft werden sollen. Zumindest, wenn es nach dem narzisstischen Mario Salvatoriani geht. In einer Villa im Nobelbezirk Döbling richtet er sich eine Filiale für seine zwielichtigen Geschäfte ein.

Doch es gibt noch Menschen, für die Freundschaft und Teamgeist oberste Priorität haben. In einem Fitness-Studio in Wien-Liesing trifft sich regelmäßig eine Gruppe Sportbegeisterter. Als Mira, eine von ihnen, spurlos verschwindet, halten die Studiomitglieder selbstlos zusammen und eine ideenreiche Suche nach der jungen Frau beginnt.

Ein Thriller, der die menschliche Psyche offenbart und trotz des ernsten Themas manch irrwitziges Verhalten auf humorvolle und skurrile Art erzählt.

Dass in dem neuen Thriller von Karina Pfolz auch die Schwächen des menschlichen Verhaltens ihrer Charaktere auf witzig, ironische Weise geschildert werden, versteht sich, denn auch furchtlose Verbrecher sind nicht ganz so taff, wie sie glauben.

