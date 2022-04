Sonnet stellt 10Gbps USB-C PCIe 3.0 Adapterkarte mit acht USB-Ports vor

Die Karte mit vier USB 3.2 Gen 2 Controllern und PCIe 3.0 Bridge Chip unterstützt acht USB-Peripheriegeräte mit Hochgeschwindigkeit und liefert 7,5 Watt Leistung über jeden Port

Irvine, Kalifornien, im April 2022 – Mit der neuen Allegro™ Pro USB-C® 8-Port PCIe® Karte erweitert das kalifornische Hightech-Unternehmen sein umfangreiches Angebot an USB-PCIe-Adapterkarten. Die Karte bietet acht USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) Type-C-Anschlüsse und benötigt selbst nur einen Kartenschacht in einfacher Breite. Sie ist kompatibel mit Mac®-, Windows®– und Linux®-Computern mit einem x16 PCI Express® (PCIe)-Steckplatz. Außerdem kann sie an Mac- und Windows-Computern mit Thunderbolt™-Anschlüssen verwendet werden, wenn sie in ein entsprechendes PCIe-Kartenerweiterungssystem an einem x16 PCIe-Steckplatz eingesetzt wird.

Die Funktionsweise

Dank der Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe-Karte können Anwender bis zu acht leistungsstarke USB-Peripheriegeräte gleichzeitig an ihren Computer anschließen und mit Strom versorgen. Die Karte bietet eine 10Gbps-Verbindung über jeden Port. Per Bus-Power unterstützt sie SSD-, SSD-RAID- und Festplattengeräte mit bis zu 7,5 Watt Leistung an jedem Port, so dass keine zusätzlichen Netzadapter benötigt werden.

Die Vorteile der Lösung

Broadcast-, Postproduktions- und AV-Profis müssen Dateien häufig schnell zwischen mehreren USB-Laufwerken übertragen, jedoch haben Computer dafür meist zu wenige USB-Ports oder ihre Onboard-I/O-Anschlüsse sind zu langsam. Mit der Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe Karte von Sonnet können Anwender jetzt ihr Setup um acht 10Gbps USB-C-Ports erweitern und profitieren von deutlich schnelleren Datenübertragungen – bis zu 1.000 MB/s pro Port. Die Allegro Pro-Karte ist die einzige verfügbare Karte mit acht USB-C-Anschlüssen, die nur einen PCIe-Kartenslot in voller Höhe und einfacher Breite benötigt. Die Ports der Karte sind zudem so angeordnet, dass acht Kabel sowie USB-C-auf-USB-A-Adapter gleichzeitig angeschlossen werden können.

Die Unterschiede zu anderen Produkten

Die mit macOS®, Windows® und Linux® kompatible Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe Card ist derzeit die einzige verfügbare Computerkarte mit vier USB 3.2 Gen 2 Controllern und acht externen USB-C Ports. So liefert die Sonnet-Karte volle 10 Gbps Bandbreite an jedem Port. Dies ist möglich, weil jeder USB-Controller über einen x8-PCIe-3.0-Brückenchip Zugriff auf zwei Lanes der PCIe-3.0-Bandbreite erhält. Zugleich sorgt ein fortschrittliches Datenverkehrsmanagement dafür, dass Bandbreitenüberlastungen vermieden werden. Die intelligente Energieverwaltung und -versorgung gewährleistet immer einen zuverlässigen Betrieb, auch wenn mehrere Laufwerke angeschlossen sind. Eine unabhängige Stromregulierung isoliert jeden Port, um kreuzgekoppelte Stromausfälle zu verhindern. Dies sorgt für mehr Sicherheit: So werden beispielsweise versehentliche Abschaltungen anderer angeschlossener Geräte vermieden, wenn eine Festplatte nach dem Anschließen hochfährt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Allegro Pro USB-C 8-Port PCIe Karte (Artikelnummer USB3C-8PM-E) ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 473 Euro inkl. gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Produktinformationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sonnettech.com/product/allegro-pro-usbc-8port

Video Link:

https://www.sonnettech.com/product/allegro-pro-usbc-8port/techspecs.html#videos

Video Caption: Sonnet Allegro™ Pro USB-C® 8-Port PCIe® Card Product Overview

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

# # #

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

