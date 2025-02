Sonnet präsentiert robustes Rackmount-Gehäuse für neue Mac mini

Auf dem Schreibtisch, im Server-Raum und unterwegs: Im 2HE-Rack lassen sich bis zu drei Mac mini Computer sicher unterbringen

Lake Forest, Kalifornien, im Februar 2025 – RackMac mini (2024+) ist ein kompaktes, 5 1/4-Zoll tiefes Rackmount-Gehäuse für die neuen M4 und M4 Pro Mac mini Computer. Es passt in standardmäßige 19-Zoll-Racks und bietet Platz für eine externe USB-SSD unter jedem installierten Computer.

Bis zu drei Mac mini lassen sich nebeneinander in dem 2HE-Rack installieren. Dabei bleiben alle Anschlüsse des Computers frei zugänglich. Auch der Ein/Aus-Schalter an der Unterseite des Geräts ist leicht zu bedienen, da Sonnet entsprechende Tasten an der Vorderseite des Gehäuses angebracht hat.

Die Kühlung des Computers wird durch das Rack ebenfalls nicht eingeschränkt. Das Rack Mac mini kann in Serverräumen und auf dem Schreibtisch eingesetzt werden. Und auch während eines Transports ist der Computer im Gehäuse sicher untergebracht. So bietet die Lösung von Sonnet einen soliden Schutz beim mobilen Einsatz in tragbaren Racks und flachen Rack-Gehäusen.

Die Vorteile der Lösung

Rundum sicher im mobilen Einsatz

Die robuste Stahlkonstruktion des RackMac mini-Gehäuses mit abnehmbarem Deckel umschließt die Computer von allen Seiten, zusätzlich sorgen integrierte Gummipuffer während eines Transports für den sicheren Halt des Mac minis. Damit hebt sich die Lösung von Sonnet deutlich von herkömmlichen Mac mini-Rackmounts beispielsweise aus Kunststoff ab, in denen die Computer unterwegs nicht sicher geschützt sind.

Ein/Aus-Schalter an der Vorderseite

Sonnet hat das RackMac mini-Gehäuse besonders benutzerfreundlich gestaltet: Mit den Tasten an der Vorderseite lassen sich die an der Unterseite des Computers angebrachten Ein/Aus-Schalter bedienen, ohne den Computer zu bewegen – im Gegensatz zu vielen handelsüblichen Rackmounts.

Uneingeschränkte Kühlung des Computers

Um die enorme Leistung des kleinen Computers zu ermöglichen, setzt Apple auf eine durchdachte Kühlung. Im Sonnet-Gehäuse funktioniert diese effiziente Belüftung zu 100 Prozent – dank des speziellen Designs. Davon profitieren beispielsweise Softwareentwickler und andere Anwender, die mehrere Geräte zeitgleich einsetzen: Sie können bis zu drei Mac mini (2024+) auf kleinstem Raum ohne zusätzliche Kühlung im Rack installieren.

Verfügbarkeit

Das RackMac mini (2024+) Mac mini Rackmount-Gehäuse (Artikelnummer RACK-MIN-3X) ist ab sofort bei Sonnet und in Kürze im Fachhandel zum empfohlenen Verkaufspreis von 385 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.sonnettech.com/product/rackmac-mini-2024

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

# # #

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil PR

Andrea Weinholz

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel: +49 (0)151 188 09 288

E-Mail: a.weinholz@profil-pr.com