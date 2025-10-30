Sonnet präsentiert die modularen Rackmount-Systeme xMac mini (2024+)

Neue Produktreihe verwandelt den Mac mini in ein leistungsstarkes Rackmount-System mit PCIe-Erweiterung für professionelle Workflows

Lake Forest, Kalifornien, 30. Oktober 2025 – Sonnet Technologies stellt seine xMac mini (2024+) Rackmount-Systeme für Apple Mac mini Computer und Echo PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt vor. Die neuen Systeme wurden speziell für professionelle Workflows entwickelt. Sie passen in standardmäßige 19-Zoll-Geräteracks und bestehen aus einem 2HE-Rackmount-Gehäuse, einem Mounting-Modul für einen oder zwei Mac-mini-Computer sowie einem optionalen Echo-PCIe-Karten-Erweiterungsmodul. Letzteres verbindet zwei oder drei PCIe-Karten mit voller Höhe und Tiefe (FHFD) über ein oder zwei Thunderbolt-Kabel.

Was die Systeme leisten:

System Wichtigste Merkmale Am besten geeignet für xMac mini (2024+) Modul · 2HE-Modul mit halber Breite · Für die Montage von zwei Mac mini-Computern · Einfacher Zugriff auf alle Anschlüsse · Praktische Netzschalter an der Vorderseite Aufrüstung bestehender kompatibler Sonnet-Systeme xMac mini (2024+) Basissystem · 2HE-Rackmount-Gehäuse · xMac mini (2024+) Modul mit halber Breite · Hinzufügen eines PCIe- oder Mac mini-Erweiterungsmoduls mit halber Breite nach Wahl des Benutzers Basis für die Rackmontage von Mac mini-Computern mit Erweiterungsoptionen xMac mini (2024+)/

Echo II DV · 2HE-Rackmount-Gehäuse · Halbbreites xMac mini (2024+) Modul · Echo II DV-Modul mit halber Breite · Zwei FHFD-PCIe-Steckplätze

– Zwei Thunderbolt-Anschlüsse

– Extrem leiser Noctua-Lüfter Karten mit hoher Bandbreite, die dedizierte Thunderbolt-Verbindungen zu jeder Karte nutzen – von zwei Mac mini-Computern oder von zwei Thunderbolt-Anschlüssen eines Mac mini xMac mini (2024+)/

Echo III · 2HE-Rackmount-Gehäuse · Halbbreites xMac Mini (2024+) Modul · Echo III-Modul mit halber Breite · Drei FHFD-PCIe-Steckplätze

– Einzelner Thunderbolt-Anschluss zum Computer

– Extrem leiser Noctua-Lüfter Anschluss von drei Avid Pro Tools | HDX-Karten für die Verwendung mit Pro Tools an einen Mac mini

Die Vorteile der Lösung

Der neueste Mac mini mit M4- und M4 Pro-Prozessoren ist preisgünstig und bietet eine außergewöhnliche Leistung im kompakten Format. Audio-, Video- und Broadcastprofis benötigen jedoch oft mehr: eine sichere Rackmontage, zusätzliche Anschlussmöglichkeiten sowie PCIe-Erweiterungen für High-End-Schnittstellen, DSP und spezielle Workflow-Karten.

Die xMac mini (2024+) Serie ermöglicht die Montage eines oder zwei Mac mini-Computer in einem platzsparenden 2HE-Stahlgehäuse. Sie erweitert professionelle Workflows durch eine robuste PCIe-Kartenintegration über Thunderbolt und überzeugt durch leisen Betrieb, zuverlässige Kühlung sowie modulare Upgrade-Flexibilität.

UVP und Verfügbarkeit

Die xMac mini (2024+) Systeme sind ab sofort bei Sonnet und in Kürze auch im Fachhandel zu den folgenden empfohlenen Verkaufspreisen jeweils inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich:

xMac mini (2024+) Modul für zwei Mac minis (XMM-MOD) – 663 Euro

xMac mini (2024+) Rackmount-System ohne Echo-Modul (XMM-SYS-0) – 967 Euro

xMac mini (2024+) / Echo II DV 2U-Rackmount-System mit Echo II DV-Modul (XMM-SYS-IIDV) – 2.485 Euro

xMac mini (2024+) / Echo III 2U-Rackmount-System mit Echo III-Modul (XMM-SYS-III) – 2.485 Euro

Weitere Informationen:

www.sonnettech.com/product/xmac-mini-2024

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Intel, das Intel-Logo, Thunderbolt, das Thunderbolt-Logo und Intel® Evo™ sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Pressekontakt Unternehmen:

Sonnet Technologies, Inc.

Jolanda Blum

International Business Development Manager

Tel. + 1 (646)255-7031

Jolanda.blum@sonnettech.com

PR-Kontakt DACH:

Profil PR

Andrea Weinholz

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel: +49 (0)151 188 09 288

E-Mail: a.weinholz@profil-pr.com