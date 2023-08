Sonnet kündigt geräuscharme PCI Express 4.0-Adapterkarte mit acht NVMe-SSD-Steckplätzen an

Die Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte bringt bis zu 64 TB Hochleistungsspeicher an Computer mit PCIe Gen4-Steckplätzen

Die x16 PCIe-Karte benötigt nur einen Kartenplatz

Irvine, Kalifornien, im August 2023 – Die Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte bietet acht NVMe M.2-SSD-Steckplätze, mit denen sich Gen4 sowie Gen3 PCIe-SSDs einsetzen lassen. Werden aktuelle SSDs mit der höchsten Kapazität verwendet, sind bis zu 64 TB Speicherkapazität möglich. Da RAID-0-, RAID-1-, RAID-10- und JBOD-Konfigurationen unterstützt werden, können Anwender die SSDs passend zu ihren Bedürfnissen konfigurieren – für beste Leistung, Datensicherheit oder beides.

Die Vorteile der Lösung

Anwender, die mit Videomaterial in 6K arbeiten, Daten ultraschnell übertragen wollen und/oder Bedarf an zusätzlichem Datenspeicher haben, profitieren von einem Upgrade für NVMe M.2 SSDs. Jedoch haben viele Computer keine Steckplätze für den direkten Einbau der M.2-SSDs, aber PCIe-Erweiterungskartensteckplätze. Andere Computer wie der neue Apple Mac Pro verwenden proprietäre SSDs, was die Auswahl an SSDs und die maximale Speicherkapazität, die nativ unterstützt wird, einschränkt. Dagegen können Anwender mit der neuen PCIe-Karte in voller Höhe, voller Länge und einfacher Breite bis zu acht SSDs mit hoher Kapazität in einen einzigen PCIe-Kartensteckplatz integrieren, um Medien-Dateien mit sofortigem Zugriff zu speichern oder als extrem schnelle Scratch-Speicher zu verwenden.

Die Funktionen der Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte

Die mit macOS, Windows und Linux kompatible Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte verfügt über einen leistungsstarken 48-Lane-PCIe-4.0-Switch, der 16 Lanes PCIe-Bandbreite für installierte SSDs bereitstellt. Das gewährleistet die bestmögliche gleichzeitige Leistung von vier bis acht SSDs. Wird die Sonnet-Karte in einen neuen Mac Pro mit PCIe 4.0-Kartensteckplätzen eingebaut, unterstützt sie anhaltende Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 30.000 MB/s beim Lesen und 25.000 MB/s beim Schreiben. Voraussetzung dafür sind vier oder mehr SSDs, die als RAID 0-Volumen formatiert sind. Der passive Kühlkörper der Karte unterstützt eine dauerhaft hohe Leistung, da er die thermische Drosselung verhindert, die vor allem bei großen Dateiübertragungen auftritt. Dadurch können die SSDs eine anhaltende Spitzenleistung beibehalten, ohne dass eventuell laute Lüfter nötig sind. Die thermische Drosselung ist eine Schutzfunktion für SSDs. Sie verhindert eine Überhitzung, indem sie die Leistung drosselt, bis die SSD abgekühlt ist.

Die Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte unterstützt zahlreiche Gen4- (und Gen3-) NVMe-SSDs. Kompatible M.2-SSDs sind auf der Website von Sonnet gelistet. Für die Nutzung der Karte ist kein Computer erforderlich, der eine PCIe-Gabelung (Bifurcation) unterstützt.

Preis und Verfügbarkeit

Die Sonnet M.2 8×4 Silent Gen4 PCIe-Karte (Artikelnummer FUS-SSD-8X4-E4S) ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 989 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich.

Weitere Informationen sind unter folgendem Link abrufbar: https://www.sonnettech.com/product/m2-8×4-pcie-card/overview.html

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

