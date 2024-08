Sonnet bringt Thunderbolt-Power auf die IBC

Am Stand 7.D19 zeigt das kalifornische Hightech-Unternehmen sein umfangreiches Portfolio für Film-, Fernseh-, Video- und Audio-Profis

Irvine, Kalifornien, im August 2024 – Kreative Profis finden am Stand von Sonnet Technologies zahlreiche Lösungen, mit denen sie ihre Thunderbolt-Computer optimal einsetzen können. So können sie in Amsterdam einen ersten Blick auf Neuheiten für Thunderbolt 5 werfen, z.B. auf die eGPU Breakaway Box und das Echo 12 Thunderbolt 5 SSD-Dock. Zudem zeigt Sonnet mit Echo II DV Desktop, Echo II DV Rackmount und xMac Studio Echo II DV Erweiterungssysteme für den Einsatz von leistungsstarken PCIe-Karten. Auch die besonders kostengünstigen Netzwerkadapter und -karten für 25 Gigabit Ethernet werden auf dem Branchentreff präsentiert. Die IBC findet vom 13. bis 16. September statt.

Thunderbolt 5 eGPU

Die eGPU Breakaway Box der nächsten Generation ist mit einem Thunderbolt 5-Controller ausgestattet und bietet die doppelte PCIe-Bandbreite von derzeit erhältlichen externen Thunderbolt 3-GPU-Gehäusen. An Thunderbolt 5-Laptops oder anderen kleinformatigen Computern ermöglicht sie somit eine Grafikleistung auf PC-Workstation-Niveau.

Thunderbolt 5 Docking Station

Das neue Echo 12 Thunderbolt 5 SSD Dock bietet vier Thunderbolt-Anschlüsse, vier USB Typ A-Anschlüsse, einen 2,5 Gigabit Ethernet (RJ45) -Anschluss, einen 3,5-mm-Kombo-Audioanschluss und einen SD 4.0-Kartensteckplatz. Es verfügt über einen internen x4 PCIe 4.0 M.2 NVMe-SSD-Sockel, der – angeschlossen an einen Computer mit Thunderbolt 5 – Datenübertragungen von bis zu 6.500 MBs bei Gen4-SSDs unterstützt.

Duale PCIe Kartenerweiterungssysteme

Speziell für Video-Profis hat Sonnet PCIe-Kartenerweiterungssysteme für Thunderbolt entwickelt. Anwender können somit professionelle Spezialkarten verwenden, um Video- und Audioeingänge hinzuzufügen, Daten zu transkodieren und eine Verbindung zu gemeinsam genutzten Hochgeschwindigkeitsspeichern und Netzwerken herzustellen. So ermöglicht Echo II DV Desktop- und Echo II DV Rackmount den Einsatz von zwei leistungsstarken, bandbreitenintensiven PCIe-Karten – wie DV I/O, NVMe SSD-Speicher und 10Gb- und 25Gb-Ethernet-Adapter – bei maximaler Leistung zur gleichen Zeit (bis zu 2.880 MB/s PCIe-Bandbreite pro Karte). Da jeder Kartensteckplatz über eine eigene Thunderbolt-Schnittstelle verfügt, stellen Echo II DV-Systeme die volle PCIe-Bandbreite für jeden Steckplatz bereit, wenn sie an zwei Computer mit Thunderbolt-Ports angeschlossen sind, die ebenfalls über eine unabhängige PCIe-Bandbreite verfügen. Dazu gehören alle Apple Silizium-Mac-Computer der M-Serie, ausgewählte Thunderbolt 4-PCs sowie Intel Mac-, Windows- und Linux-Computer mit drei oder vier Thunderbolt-Anschlüssen. Echo II DV Desktop ist ein vollwertiges Desktop-Gehäuse, während Echo II DV Rackmount in ein 2HE-Gehäuse montiert wird.

Auf der IBC2024 zeigt Sonnet ebenfalls eine PCIe Kartenerweiterungslösung für Apple Mac Studio Computer. Das xMac Studio/Echo II DV Rackmount-System passt in standardmäßige 19-Zoll-Racks und bietet freien Zugang zu den SD-Kartensteckplätzen sowie zu den Anschlüssen auf der Vorder- und Rückseite des Computers. Neben einem Mac Studio passt auch ein Echo II DV-PCIe-Kartenerweiterungsmodul für Thunderbolt in das Gehäuse. Es ermöglicht die Nutzung von zwei leistungsstarken PCIe-Karten mit hohem Bandbreitenbedarf – wie DV I/O, NVMe SSD-Speicher und 10Gb- und 25Gb-Ethernet-Adapter – bei maximaler Leistung (bis zu 2.880 MB/s PCIe-Bandbreite für jede Karte).

macOS-kompatible 25-Gigabit-Ethernet-Netzwerkprodukte

Auf der IBC2024 stellt Sonnet auch seine leistungsstarken und zugleich besonders kostengünstigen 25-Gigabit-Ethernet (25GbE) -Netzwerklösungen vor: den Twin25G Dual-Port 25GbE Thunderbolt-Adapter sowie die Twin25G Dual-Port 25GbE PCIe 3.0-Adapterkarte. Mit diesen 25GbE-Lösungen können Anwender ihre Computer einfach über optische Kabel mit Hochgeschwindigkeits-Netzwerkinfrastrukturen und Speichersystemen verbinden, welche den 25GbE-Standard nutzen. Beide Produkte enthalten SFP28-Transceiver und sind mit Mac, Windows und Linux kompatibel.

Deutschsprachige Videos sind auf dem YouTube Channel von Sonnet verfügbar:

https://www.youtube.com/channel/UCVxuPzw_rp-M2M7703VK6ig

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies, Inc. Ist ein führender Anbieter von Thunderbolt-Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten unter der Marke SONNETTECH® für professionelle Anwender in der Audio-, Video-, Film- und Fernsehbranche. Die Thunderbolt-Produktpalette umfasst Docks, Netzwerk- und Display-Adapter sowie professionelle Medienlesegeräte und PCIe-Kartenerweiterungssysteme, die den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video-Capture- und Transcoding-Karten, GPU-Karten, NVMe-SSD-Speicherkarten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten in Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen ermöglichen. Dank langjähriger Erfahrung mit der Thunderbolt-Technologie ist Sonnet zu einem führenden Designer/Hersteller von ODM-Boards geworden, die die Integration von Thunderbolt-Anschlüssen in Produkten von Drittanbietern ermöglichen. Seit fast 40 Jahren leistet Sonnet Pionierarbeit und hat zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte auf den Markt gebracht, welche die Leistung und Konnektivität von Mac-, Windows- und Linux-Computern verbessern.

Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

