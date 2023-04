Sonnet bringt 25 Gigabit Ethernet-Netzwerk-Anbindung an den Mac

Die neuen Dual-Port-Adapter ermöglichen blitzschnelle 25-Gb-Ethernet (25GbE)-Netzwerkverbindungen an Mac-, Windows- und Linux-Computern

Irvine, Kalifornien, im April 2023 – Sonnet Technologies kündigt zwei neue Produkte für blitzschnelle 25GbE-Netzwerkkonnektivität an: Den Twin25G Thunderbolt™-Adapter und die Twin25G PCIe-Karte. Beide Lösungen ermöglichen Anwendern die einfache Anbindung an 25GbE-fähige Netzwerkinfrastrukturen und Speichersysteme über LC-Glasfaserkabel (separat erhältlich). Die enthaltenen 25GBASE-SR SFP28-Transceiver sorgen für eine 25Gb-Ethernet-Konnektivität über Entfernungen von bis zu 100 Metern.

Die Funktionsweise

Der mit macOS, Windows und Linux kompatible Twin25G ist ein Thunderbolt-Adapter für Computer mit Thunderbolt-4- oder Thunderbolt-3-Ports. Die Twin25G PCIe-Karte ist eine einfach zu installierende Low-Profile-x8-PCIe-3.0-Adapterkarte für Computer mit PCIe-Kartensteckplätzen. Sie kann auch in PCIe-Kartenerweiterungssystemen für Thunderbolt mit mehreren Steckplätzen eingesetzt werden.

Die Vorteile der Lösungen

Bei Postproduktions-Workgroups mit gemeinsam genutztem Speicher und anderen Workflows bietet 10Gb Ethernet (10GbE) häufig nicht genug Bandbreite. Alternativ sorgt eine 25GbE-Anbindung für höhere Leistung und arbeitet oft mit der gleichen optischen Netzwerkinfrastruktur wie 10GbE. Seit kurzem sind äußerst preiswerte 25GbE-Switches erhältlich, jedoch war der Anschluss von Mac-Computern an eine 25GbE-Infrastruktur bislang sehr kostenintensiv.

Die empfohlenen Verkaufspreise der Twin25G-Netzwerklösungen von Sonnet liegen dagegen deutlich – bis zu 50 Prozent – unter denen von herkömmlichen Produkten. Damit sind sie die kostengünstigsten und zugleich leistungsfähigsten Lösungen, um Mac- und Windows-Computer mit Thunderbolt-Anschlüssen oder Mac Pro®-Computer mit PCIe-Kartenslots mit 25GbE-Netzwerkkonnektivität zu versehen.

Mit einer Breite von vier Zoll, einer Länge von 8,25 Zoll und einer Höhe von 2,8 Zoll benötigt der kompakte Twin25G Thunderbolt-Adapter wenig Platz. Zugleich ist er groß genug, um den Luftstrom im Gehäuse zu nutzen, sodass der temperaturgesteuerte, drehzahlvariable Lüfter des Adapters nicht überhitzt und leise läuft.

Die Twin25G PCIe-Karte zeichnet sich durch ein flaches Design von einer Kartenbreite aus. Die PCIe-Halterungen mit voller Höhe und niedrigem Profil ermöglichen den Einbau der Karte in nahezu jeden PCIe 3.0- oder 4.0-Kartensteckplatz. Beide Produkte sind mit SFP28-Transceivern ausgestattet.

Preis und Verfügbarkeit

Der Twin25G Thunderbolt-Adapter (Artikelnummer TWIN25G-TB) und die Twin25G PCIe-Karte (G25E-2X-E3) werden voraussichtlich ab Anfang Mai bei Sonnet und im Fachhandel zum UVP von 1.266 Euro (TWIN25G-TB) und 843 Euro (G25E-2X-E3) jeweils inklusive gesetzlicher MwSt. erhältlich sein.

Weitere Informationen sind verfügbar unter https://www.sonnettech.com/product/twin25g/overview.htmlund https://www.sonnettech.com/product/twin25g-pcie-card/overview.html

Über Sonnet Technologies, Inc

Sonnet Technologies Inc. ist ein führender Anbieter von Thunderbolt™ Technologieprodukten sowie Netzwerk-, Speicher- und anderen Schnittstellenkarten für professionelle Anwender in der Audio-, Video- und Broadcast-Branche. Die Palette der Thunderbolt-Produkte umfasst Docks und Hubs, professionelle Medienlesegeräte, Netzwerk- und Display-Adapter. Außerdem gehören PCIe®-Kartenerweiterungssysteme zum Portfolio. Sie ermöglichend den Einsatz von professionellen Audio-I/O- und DSP-Karten, Video- und Transcoding-Karten, GPU-Karten und anderen leistungsstarken PCIe-Karten an Computern mit Thunderbolt-Anschlüssen. In mehr als 35 Jahren hat Sonnet zahlreiche innovative und preisgekrönte Produkte entwickelt, welche die Leistung und Konnektivität von Mac®-, Windows®- und Linux®-Computern verbessern. Distributionspartner für Deutschland sind ComLine und Data World (DataWorld auch Österreich) sowie Cropmark in der Schweiz. Weitere Informationen sind verfügbar unter http://www.sonnettech.com/.

Alle hier genannten Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

