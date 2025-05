Bernau am Chiemsee liegt inmitten des herrlichen bayerischen Voralpenlandes in unmittelbarer Nähe zur deutsch-österreichischen Grenze am Ufer des Chiemsee. Für Erholungsurlauber ist das Chiemgau mit den vielen unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugshighlights ein sehr beliebtes Urlaubsziel, gerade in den Sommermonaten. Das beeindruckende Bergpanorama rund um den Chiemsee mit den Alpen und den idyllischen Orten und Sehenswürdigkeiten lässt Urlauberherzen höher schlagen. Nicht nur der Chiemsee lockt zahlreiche Badegäste, auch unzählige kleine Seen in traumhaften ruhigen Lagen ziehen Jahr für Jahr Urlauber aus ganz Deutschland an. Der Chiemsee Radweg eignet sich mit rund 60 km perfekt für einen sportlichen Tagesausflug rund um den Chiemsee.

Unsere familiengeführte Pension Alter Wirt liegt in Bernau am Chiemsee inmitten des herrlichen bayerischen Voralpenlandes. Wir verwöhnen unsere Gäste während Ihres Aufenthalts in der Pension Alter Wirt in Bernau kulinarisch mit regionalen Köstlichkeiten und sommerlichen Schmankerln und sind bei allen Anliegen und Fragen jederzeit gerne für Sie da. Die ungezwungene, familiäre Atmosphäre lässt Sie die Sorgen des Alltags schnell vergessen und eintauchen in eine traumhafte Landschaft rund um den Chiemsee. Genießen Sie im Sommer ausgiebige sonnige Tage in unserem hauseigenen Biergarten.

Wir werden alles tun, um Ihnen einen unbeschwerten Aufenthalt zu ermöglichen und würden uns freuen, Sie in diesem Sommer bei uns in Bernau am Chiemsee begrüßen zu dürfen.

Sommerangebote Pension Alter Wirt Bernau

Im Sommer bietet die Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee diverse Sommerangebote inkl. Übernachtungen mit Frühstück, Getränken, Obst zur Begrüßung oder auch Halbpension an. Auch im Sommer werden wir diverse Angebote für unsere Gäste zusammenstellen.

Zimmerausstattung Pension Alter Wirt Bernau

Unsere Hotelzimmer am Chiemsee sind einfach zum wohlfühlen. Stilecht mit handbemalten, bayerischen Bauernmöbeln eingerichtet, finden Sie in unseren gemütlichen Hotelzimmern das passende Ambiente für schöne Stunden.

Zu Ausstattung der Hotelzimmer gehören neben Dusche/ WC, TV, Safe, Radio selbstverständlich auch Telefon und WLAN.

Unsere Gäste können außerdem die tollen Wellness- und Beautyangebote im Hotel Bonnschlössl (nur wenige Meter vom Alten Wirt entfernt) gegen Gebühr nutzen.

Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer Umgebung

Der Chiemsee, auch bekannt als das „bayerische Meer“, ist nicht nur landschaftlich reizvoll, sondern bietet auch zahlreiche Freizeitmöglichkeiten für Besucher jeden Alters. Eingebettet in die sanfte Voralpenlandschaft zwischen München und Salzburg, ist der Chiemsee ein ideales Ziel für Erholung, Sport und Kultur.

Der See selbst lädt zu vielfältigen Aktivitäten ein: Segler und Surfer finden hier optimale Bedingungen, und Stand-up-Paddling erfreut sich großer Beliebtheit. An warmen Tagen bieten zahlreiche Strandbäder rund um den See – etwa in Prien, Bernau oder Übersee – die perfekte Gelegenheit zum Schwimmen und Sonnenbaden.

Die Region verfügt über ein weitläufiges Netz an Rad- und Wanderwegen. Besonders beliebt ist der rund 60 Kilometer lange Chiemsee-Rundweg, der sowohl für Radfahrer als auch für Wanderer geeignet ist und herrliche Ausblicke auf den See und die Alpen bietet. Auch im nahegelegenen Chiemgau gibt es viele attraktive Wanderrouten, etwa auf die Kampenwand oder den Hochfelln.

Ein Muss für jeden Besucher ist eine Schifffahrt zu den Inseln im Chiemsee. Die Herreninsel beherbergt das imposante Schloss Herrenchiemsee, das von König Ludwig II. nach dem Vorbild von Versailles errichtet wurde. Auf der Fraueninsel kann man das Benediktinerinnenkloster besichtigen oder in kleinen Cafés und Galerien verweilen.

Für Familien gibt es zahlreiche Ausflugsziele: Der Wild- und Freizeitpark Oberreith, das Erlebnisbad Prienavera oder das Naturkunde- und Mammut-Museum in Siegsdorf bieten Unterhaltung und Bildung gleichermaßen. Auch Bootsausflüge und Radtouren sind bei Kindern sehr beliebt.

Lage Hotel Alter Wirt

Entdecken Sie vom Gasthof Alter-Wirt aus den wunderschönen Chiemgau. In nur wenigen Minuten erreichen Sie den Chiemsee mit der bezaubernden Fraueninsel oder die Herreninsel mit dem Königschloss von König Ludwig dem II.

Bernau verfügt über eine eigene Autobahnauffahrt zur A8, sodass sich auch Tagestouren z.B. nach Salzburg oder München (jeweils rund 50 Kilometer) anbieten. Die Fahrzeit beträgt jeweils deutlich unter einer Stunde.