Golden Awards of Montreux •• insglück unter den großen Gewinnern 2025

Berlin, 12. Mai 2025 – Drei Projekte, vier Hauptkategorien, fünf Auszeichnungen: Die internationale Live-Experience-Agentur insglück wurde bei den diesjährigen Golden Awards of Montreux für ihre kreative Exzellenz in den Bereichen Media, Digital, Film und Event geehrt. Mit zwei Goldmedaillen und drei Finalist-Platzierungen zählt die Agentur 2025 zu den großen Gewinnern des international renommierten Kreativwettbewerbs.

Ausgezeichnet wurden Projekte aus unterschiedlichsten Formaten – von Show und Konferenz bis hin zu Festival und Kampagne – was eindrucksvoll die kreative Bandbreite von insglück belegt.

Gold erhielt das „YouTube Festival 2024“ für Google Deutschland in der Event-Kategorie Corporate/B2B sowie die „Investment Conference 2025 – The Sound of Finance“ für die DWS Group in der Digital-Kategorie Sound Design. Dieses Projekt wurde zudem als Finalist in der Event-Kategorie „Celebration & Anniversary” sowie in der Film-Kategorie „Fairs & Shows” gewürdigt. Eine weitere Auszeichnung als Finalist ging an die humorvolle Mockumentary „Bänker am Ball“ für die Sparda-Bank West in der Media-Kategorie „Best Use of Branded Content & Entertainment”.

„Diese Auszeichnungen unterstreichen unsere kreative Bandbreite – von digitalen Inszenierungen bis hin zu markenstarken Live-Erlebnissen und Kampagnen. Unser besonderer Dank gilt unseren Kunden, Partnern und dem gesamten Team“, sagt Frederik Nimmesgern, Kreativgeschäftsführer von insglück.

Die Golden Awards of Montreux zählen seit 1989 zu den bedeutendsten internationalen Wettbewerben für Werbung, digitale Kommunikation und Live-Kommunikation. Der Wettbewerb steht Agenturen, Unternehmen und Produktionsfirmen aus aller Welt offen und prämiert jährlich herausragende kreative Leistungen.

