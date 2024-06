Sommer-PR: 4 Thementipps für Ihre Pressearbeit im Sommer

Diesen Sommer haben Unternehmen zwei seltene, erfolgversprechende Möglichkeiten, die Sichtbarkeit ihrer Online-PR zu steigern. PR-Gateways Sommer-PR Thementipps für Online-Pressemitteilungen zeigen, welche Themen diesen Sommer besonders oft gesucht werden. Hinzu kommt ein attraktives EM-Angebot für eine kosteneffiziente Presse-Distribution.

Die Themen die diesen Sommer die Medien dominieren werden sind:

Sommer-PR Tipp 1: Europameisterschaft in Deutschland

Die EM ist bereits in vollem Gange. Dass dieses Jahr die Fußballeuropameisterschaft auch noch in Deutschland stattfindet, lässt die Euphorie hierzulande so richtig aufkommen. Dieses europaweite Turnier können sich Unternehmen zunutze machen, indem sie das Thema EM und Fußball thematisch als Aufhänger in ihre PR-Kampagnen einbinden, z.B. in Pressemitteilungen und Social Media Posts. Denn mit ziemlicher Sicherheit wird die EM die Berichterstattung diesen Sommer prägen.

Außerdem können Pressemitteilungen Kunden über zeitlich begrenzte EM-Angebote informieren und so zusätzliche Kaufanreize bieten.

Beispiel: Bei PR-Gateway gibt es während der EM 15 % Rabatt auf Pressemitteilungspakete für die Kategorien Basic-, Monats- und Jahresflats sowie auf Upgrades!

Sommer-PR Tipp 2: Die Olympischen Spiele 2024 in Paris

Nach der EM geht es sportlich weiter. Die Olympischen Spiele finden dieses Jahr im Nachbarland Frankreich statt. Im Zeitraum vom 26. Juli bis zum 11. August messen sich dieses Jahr wieder die Besten aus den verschiedensten Nationen. Auf diesem sportlichen Großereignis wird nach der Europameisterschaft die Aufmerksamkeit der Medien liegen. Darum lohnt es sich, die Olympischen Spiele als Thema in der Pressearbeit aufzugreifen.

Sommer-PR Tipp 3: Sommerzeit ist Reisezeit

Während der Sommermonate verlagert sich das Leben nach draußen, da das warme Wetter zu Aktivitäten im Freien einlädt. Viele suchen im Internet vermehrt nach Tipps für Freizeitaktivitäten, Reiseziele oder Ausflüge. Unternehmen können das als Ansatzpunkt für ihre Sommer-PR nutzen. Aktuelle Urlaubstrends, Reisetipps oder Vorschläge für die Freizeit- und Sportgestaltung kommen immer gut an. Dabei sollten Unternehmen sowohl diejenigen ansprechen, die dieses Jahr auf Reisen gehen, als auch diejenigen, die Zuhause bleiben.

Sommer-PR Tipp 4: Schnelle und direkte Berichterstattung

Beim Aufgreifen aktueller Medienthemen ist es besonders wichtig, schnell zu reagieren und die eigenen PR-Botschaften direkt in die Öffentlichkeit zu bringen.

Über Presseportale können Unternehmen ihre Pressemitteilungen direkt auf verschiedenen reichweitenstarken Plattformen veröffentlichen. Sie bieten Unternehmen auch eine branchenspezifische und themeninteressierte Zielgruppe. Keywords unterstützen die Sichtbarkeit und die Auffindbarkeit der Pressemitteilung. Durch eine kontinuierliche und weitreichende Verbreitung der Pressemitteilungen auf vielen verschiedenen Presse- und Fachportalen können Unternehmen ihr Google Ranking nachhaltig verbessern und auch direkt in den Google News erscheinen.

Zusätzlich können Unternehmen für kurze Zeit kosteneffizienter Pressemitteilungen versenden. Dank des EM-Angebotes von PR-Gateway sparen Unternehmen 15 % bei jedem Kauf von Pressemitteilungspaketen. Dies gilt für die Kategorien Basic-, Monats- und Jahresflats sowie auf Upgrades! Damit unterstützt PR-Gateway Kunden bei ihrer erfolgreichen Sommer-PR.

Die Online-Dienste der ADENION GmbH unterstützen Unternehmen, Agenturen und Blogger bei der täglichen Kommunikationsarbeit in den digitalen Medien. Mit Blog2Social und PR-Gateway stehen zeitgemäße und leistungsfähige Tools für die Online-Kommunikation zur Verfügung.

Der Online-Service PR-Gateway bietet die Distribution von Pressemitteilungen, Fachartikeln und Unternehmens-News an ein PR-Netzwerk aus Online-Medien, Redaktionen, Journalisten, Dokumenten-Netzwerken, Blogs sowie Social Media in einem Veröffentlichungsprozess. PR-Gateway beliefert über ein intelligentes Versandsystem die passenden Fach- und Regionalportale anhand von Kategorieauswahl und Mandanteneinstellung, von regional bis weltweit. Über Premium-Dienste können außerdem weitere renommierte Fachportale sowie Redaktionen namhafter Fachpublikationen und Online-Magazine erreicht werden. Die Online-Nachrichten erreichen nicht nur Medienkontakte, sondern vor allem auch Kunden und Interessenten direkt.

PR-Gateway bringt PR-Botschaften in die Medien und kann die Sichtbarkeit und Reichweite in den Suchmaschinen erheblich steigern. Weitere Informationen und kostenloser Test.: https://prg.li/jetzt-kostenlos-testen-pm

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.